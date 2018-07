«Die Botschaft war: Sie töten uns, wir töten sie»

Als der Lausanner Aziz B.* vor drei Jahren via Türkei nach Syrien reiste und sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anschloss, habe er es sogleich bereut.

Das behauptet der Schweizer mit bosnischen Wurzeln zumindest im Gespräch mit 20 Minuten. «Nach drei Tagen erkannte ich, dass es ein Fehler war», sagt der 25-Jährige. «Am ersten Tag liessen sie uns schlafen, am zweiten nahmen sie mir den Pass ab, am dritten fragten sie mich, was für eine Aufgabe ich übernehmen wolle. Als ich sagte, dass ich in die Koranschule gehen wolle, antworteten sie: ‹Nein, mein Freund, du bist hier, um zu sterben.› Ich dachte erst, sie scherzen.»

Schweizer IS-Kämpfer spricht mit 20 Minuten

Doch Dokumente belegen, dass Abu Wael al-Swissri – so sein Kampfname beim IS – eine militärische Ausbildung absolvierte und es sehr wahrscheinlich ist, dass er auch für den IS gekämpft hat.

In Raqqa erkennen Anwohner al-Swissri. Und auch der Imam der Moschee, in der der Schweizer betete, kennt al-Swissri.





*Name der Redaktion bekannt