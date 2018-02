«Das ist kein Krieg, das ist ein Massaker!»

Die Region Ost-Ghuta in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus hat seit Sonntag eine der blutigsten Angriffswellen seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 erlebt – und die Bombardements gehen auch am heutigen Mittwoch weiter.

In den vergangenen drei Tagen kamen durch massive Luftangriffe syrischer Regierungstruppen mindestens 270 Menschen ums Leben, 1200 weitere wurden verletzt. Ärzte in Spitälern, von denen viele ebenfalls bombardiert wurden, sprechen laut «Guardian» von einem «Massaker» (siehe Bildstrecke).

Doch warum eskaliert die Lage in Ost-Ghuta ausgerechnet jetzt? Die Region ist bereits seit Monaten von Regierungstruppen eingeschlossen, schon seit Jahren steht sie unter Kontrolle von Rebellen. Zuletzt geriet Ost-Ghuta in die Schlagzeilen, als 2013 bei einem Giftgas-Angriff 1300 Menschen starben. Rund 400'000 Menschen sind dort derzeit fast vollständig von der Aussenwelt abgeschnitten und erhalten keine Hilfsgüter, obwohl die Enklave seit vergangenem Jahr eigentlich Teil einer Deeskalationszone ist. Beobachter sprechen bereits von einem zweiten Aleppo.

Steht eine Bodenoffensive bevor?

Mit den Luftangriffen bereiten Assads Truppen offenbar die Rückeroberung der Gegend vor, die als eine der letzten in Syrien von Rebellen kontrolliert wird. Die Bodenoffensive könne «jeden Moment losgehen», schrieb die syrische Staatszeitung «Al-Watan» am Dienstag. Assad sei entschlossen, das ganze Staatsgebiet wieder unter seine Kontrolle zu bringen, schreibt «Der Spiegel».

Bereits seit Ende Dezember gehen die Regierungstruppen gegen die Rebellenhochburgen Idlib und Ost-Ghuta vor. Sollte es dem Regime gelingen, Ost-Ghuta zu erobern, so hätte es die Hauptstadt und deren Umland fest unter seiner Kontrolle, berichtet «Die Presse».

Dass die Situation momentan an mehreren Fronten eskaliert, liege daran, dass nach der weitgehenden Zerschlagung des von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgerufenen Kalifats ein Machtvakuum entstanden sei. Alle Parteien, inklusive Regierung, versuchten nun, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen, sollten die Kämpfe wirklich einmal dauerhaft beendet sein.

Türkei droht Assads Truppen

Auf Eskalation stehen die Zeichen auch in der Kurden-Region Afrin im Norden des Landes. In der Nacht auf Mittwoch ging der Artilleriebeschuss der türkischen Armee auf das von der Kurdenmiliz YPG kontrollierte Gebiet weiter, nachdem am Dienstag erstmals syrische Regierungstruppen zur Unterstützung der Kurden eingerückt waren.

Die Türkei sieht in der Miliz den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie. Am Mittwoch sagte der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin, wer die YPG unterstütze, werde genauso wie die «Terrororganisation» behandelt – eine Warnung in Richtung von Assads Truppen. Die YPG ist zugleich mit der US-geführten Koalition im Kampf gegen den IS in Syrien eng verbündet. Mit dem Nato-Partner Türkei und der YPG stehen sich so zwei Verbündete der USA direkt gegenüber.

Die Allianz zwischen YPG und Assad ist neu: Die YPG und Syriens Regierung sind beide Gegner der Türkei. Allerdings haben sie im syrischen Bürgerkrieg ein zwiespältiges Verhältnis zueinander. Während sie wie nun in Afrin teilweise miteinander kooperieren, kam es anderenorts zu Zusammenstössen. Bevor Assad die YPG aktiv unterstützte, hatte er die Kurden, die regionale Autonomie in einem föderalisierten Syrien anstreben, anders als andere Gruppierungen weitgehend in Ruhe gelassen. Die Türkei bestreitet indes, dass es ein Abkommen zwischen der YPG und Damaskus gibt.

