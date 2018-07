«Die EU ist ein Feind»

US-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union in einem Interview als einen Feind der USA bezeichnet. «Ich denke, die Europäische Union ist ein Feind, was sie uns im Handel antun», sagte Trump dem US-Sender CBS. «Man würde jetzt nicht unbedingt an die EU denken, aber sie sind ein Feind.»

Trump begründete diese Aussage mit aus seiner Sicht unfairen Handelspraktiken der Europäer. Er griff erneut insbesondere Deutschland an.

Auch Kritik an Russland und China

«Russland ist in gewisser Hinsicht ein Gegner», sagte Trump, der am Montag in Helsinki erstmals den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem bilateralen Gipfel trifft.

China sei ein «wirtschaftlicher Gegner, aber das heisst nicht, dass sie schlecht sind». Das Land sei ein Konkurrent, sagte Trump in dem Interview, das am Samstag aufgezeichnet worden war.

(chi/sda/afp)