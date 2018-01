«Die brutalste Phase ist noch nicht erreicht»

Mahdi Rezaei-Tazik, stehen Sie in Kontakt mit Demonstranten im Iran?

Ja. Die Kontaktaufnahme ist aber schwierig, weil viele Internetdienste nur eingeschränkt nutzbar oder ganz gesperrt sind. Die Menschen nutzen spezielle Programme, um ins Internet zu kommen und Sperren zu umgehen. Trotzdem sind wir so vernetzt wie nie zuvor, wir stehen täglich in Kontakt.

Der Iraner Mahdi Rezaei-Tazik (34) lebt seit zwölf Jahren in der Schweiz. Der politische Aktivist engagiert sich in der internationalen Bewegung Iranian Secular Democratic Party für einen säkularen Iran und ist Doktorand an der Universität Bern im Studiengang Islamwissenschaften. (Bild: zvg)

Wie erleben Ihre Kontaktleute die Situation?

Sie wissen, wenn sie ihr Haus verlassen, dass es nicht sicher ist, ob sie zurückkehren werden. Sicherheitskräfte sind oft in Zivil unterwegs und nicht klar als solche zu erkennen. Demonstranten können jederzeit und unvorhersehbar inhaftiert werden. Deshalb sind die Leute, die auf die Strasse gehen, sehr mutig, besonders in Teheran. Werden sie festgenommen, droht ihnen Folter. Das Regime hat aber noch nicht die höchste Stufe der Brutalität erreicht, deshalb gibt es bislang auch «nur» rund 20 Tote. Die brutalste Phase wird aber wahrscheinlich noch kommen.

Was treibt die Demonstranten denn an?

Am Anfang haben die Leute in meiner Heimatstadt Marschhad eher gegen die wirtschaftliche Lage protestiert, aber schnell standen politische Anliegen im Vordergrund. Die Menschen haben verstanden, dass die Regierung nicht viel Macht hat. Es gibt für sie keinen Ausweg, ausser das ganze politische System infrage zu stellen.

Wie meinen Sie das?

Die skandierten Parolen richten sich gegen die Gesamtheit des Systems. «Es ist Zeit, die Religion vom Staat zu trennen», heisst es etwa. Das ist auch der Grund, warum alle iranischen Parteien am Dienstagmorgen beschlossen haben, entschlossen gegen die Proteste vorzugehen, sie also brutal niederzuschlagen. Die Parteien haben Angst, sogar die Partei, die während der grünen Bewegung 2009 auf der Seite des Volkes stand.

Sind die Proteste Ihrer Ansicht nach berechtigt?

Ja, natürlich! Vor vier Jahrzehnten wurde die islamische Republik ausgerufen. Aber es ist heute unser Recht zu entscheiden, ob wir dieses System wollen oder nicht. Das System liefert keine Antworten auf wirtschaftliche und politische Probleme und sollte daher der Geschichte angehören. Die Iraner haben den verschiedenen Regierungen immer eine Chance gegeben, aber es gibt keine Fortschritte. Die Menschen haben dort im 21. Jahrhundert keinen Anspruch auf fundamentale zivile Rechte. Sie haben kapiert, dass im Rahmen dieses Systems ein Übergang zur Demokratie unmöglich ist.

Wie sollte die Regierung jetzt reagieren?

Wünschenswert wäre ein Referendum darüber, ob das derzeitige politische System Bestand haben soll. Das wäre das Ideal, aber dazu ist es zu früh. Gut wäre mindestens, wenn man dem Volk politische Rechte wie Meinungsfreiheit zugesteht und die Menschenrechte achtet. Aber das scheint unmöglich, es ist eine Utopie.

Wie geht es weiter?

Es gibt zwei Optionen. Entweder radikalisiert sich alles und die Proteste gehen weiter. Oder aber die Intensität der Demonstrationen nimmt ab. 1905 bis 1906 sind die Iraner während der ersten konstitutionellen Revolution schon einmal für einen Rechtsstaat auf die Strasse gegangen. Wie heute fanden die Proteste damals landesweit statt, in kleinen und grossen Städten. Die Proteste könnten den Anfang vom Ende des Systems bedeuten. Es fehlt aber eine gute Führung, und das ist die Hauptsorge der Opposition.