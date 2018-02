Beim Absturz einer Passagiermaschine in einem Moskauer Vorort sind alle 71 Personen ums Leben gekommen. Keiner der 65 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder habe das Unglück am Sonntag im Bezirk Ramenski überlebt, teilte die Luftverkehrsbehörde mit.

«Gemäss Bestätigung der russischen Behörden befindet sich unter den Todesopfern des Flugzeugabsturzes in der Nähe von Moskau eine Person mit Schweizer Staatsangehörigkeit», sagt EDA-Sprecher Pierre-Alain Eltschinger zu 20 Minuten. Die Schweizer Vertretung in Moskau stehe diesbezüglich in Kontakt mit den lokalen Behörden. Auch habe das EDA die Angehörigen des Opfers kontaktiert.

Bundesrat spricht Beileid aus

Dies habe auch der CEO der Firma, für die der Schweizer arbeitete, am Montagmorgen als Erstes getan. «Ich habe der Familie unser tiefstes Beileid ausgedrückt. Der Tod unseres Mitarbeiters ist zwar nicht offiziell bestätigt, aber er müsste gemäss unserer Buchung in dieser Maschine gesessen haben», so Marcel Pawlicek. Sein Mitarbeiter sei von Zürich über Moskau nach Orsk unterwegs gewesen. «Er arbeitete als Monteur und sollte in Orsk einen Kompressor in einer Raffinerie aufbauen.»

Nachdem er mit der Familie gesprochen habe, habe er ebenfalls seine Mitarbeiter am Hauptsitz informiert. «Für uns alle ist es ein Schock», erklärt der CEO. Er habe ihn persönlich gekannt. «Er war ein loyaler Mitarbeiter und hat sich für die Burckhardt Compression AG sehr eingesetzt.»

Bundesrat Ignazio Cassis spricht allen betroffenen Familien, darunter derjenigen des Schweizer Opfers, sein Beileid aus und wünscht ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit.

(qll)