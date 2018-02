Magermodels beschäftigen deutsche Politiker

Die 13. Staffel von «Germany's next Topmodel» ist angelaufen. Bei Kera Rachel Cook dürfte dies keine guten Gefühle auslösen. 2010 war auch die heute 29-Jährige dabei. Sie schied bereits nach drei Folgen aus, weil sie den Anforderungen nicht entsprach.

Umfrage Soll die Schweizer Politik etwas gegen Magermodels unternehmen? Ja, das ist schon lange überfällig.

Nein, ich sehe da keinen Handlungsbedarf.

Keine Ahnung, Models lassen mich kalt.

Nach ihrem Auftritt in der Heidi-Klum-Show musste Cook für sechs Wochen in stationäre Behandlung, insgesamt litt sie fast zwölf Jahre an Bulimie. Sie modelte dennoch erfolgreich als Plus-Size-Model weiter. Plus-Size, das heisst in der Modewelt Grösse 38.

Bearbeitete Bilder gaukeln gefährliches Ideal vor

2015 entschloss sich die Tochter einer Deutschen und eines Amerikaners, der Modeindustrie den Rücken zu kehren. Das dort propagierte Schönheitsideal sei krankhaft und habe auch sie krank gemacht, sagt Cook zu Spiegel.de (Bezahlartikel). «Ich habe mir damals nicht nur einmal überlegt, von einem Hochhaus zu springen.»

Heute hält sie an Schulen Vorträge über den wahren Alltag vieler Models: über Bulimie, Übelkeit und Fressattacken. «Es muss dringend etwas geschehen», sagt Cook, «damit nicht noch mehr junge Frauen unrealistischen Schönheitsidealen nacheifern.» Die Models und ihre noch nachträglich bearbeiteten Bilder gaukelten ein Ideal vor, das weder ästhetisch noch gesund ist – mit lebensgefährlichen Langzeitschäden.

Mit Gesetzen gegen Magersucht kämpfen

Die Nachfrage nach Magermodels wie Gigi Hadid oder Kendall Jenner ist dennoch ungebrochen, Designerin Victoria Beckham steht erneut in der Kritik wegen des «Anorexia-Chic», den ihre Models propagieren.

In Frankreich hat die Politik nun eingegriffen und seit letztem Jahr zu dünne Models vom Laufsteg und aus der Werbung verbannt. Die Models müssen sich ihre Gesundheit von einem Arzt attestieren lassen. Wer das nicht tut, dem drohen hohe Bussen oder Gefängnis. So sollen unerreichbare Schönheitsideale nach und nach verschwinden und junge Menschen weniger Gefahr laufen, an einer Essstörung zu erkranken. Auch Italien und Grossbritannien haben in den letzten Jahren Massnahmen gegen die Magermodel-Propaganda ergriffen.

«Wir brauchen eine gesetzliche Regelung zum Schutz vor Magersucht», heisst es nun auch in Deutschland von Vertretern der SPD und der CSU. Schon länger fordern deutsche Experten Vorgaben für das Körpergewicht von Models und das Einführen von Standards bei der Bildbearbeitung.

Nach «GNTM» wollen Schweizer Mädchen Abnehm-Tipps

Man wolle, so hiess es nach dem Magermodel-Verbot in Frankreich von einigen Schweizer Politikern, die weitere Entwicklung im Nachbarland genau verfolgen und sich parlamentarische Vorstösse vorbehalten. Das war 2015.

Dabei hat das Thema nicht an Brisanz verloren. Das zeigt die deutliche Zunahme essgestörter Mädchen – in allen industrialisierten Ländern der letzten zehn Jahren, wie das Schweizer Gesundheitsdepartement BAG schreibt.

In der Schweiz sind laut BAG insgesamt 3,5 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung im Laufe ihres Lebens von einer Essstörung betroffen. «Der Einfluss der Medien und der Modebranche ist nicht zu unterschätzen und wurde bereits in mehreren Studien untersucht», heisst es dazu auch beim BAG.

Wie stark dieser Einfluss ist, zeigen die Erfahrungen der Berner Ernährungsberaterin Marianne Botta: Nach TV-Sendungen wie «Germany’s next Topmodel» melden sich jeweils etliche junge Frauen bei ihr. Sie wollen von Botta Tipps zum Abnehmen.

(gux)