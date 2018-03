«Ich stehe auf Putins Abschussliste»

Der russische Exilant, dessen Leiche in seinem Haus in London aufgefunden wurde, hat seinen Tod offenbar vorausgeahnt. Bereits im Jahr 2013 ging Nikolai Gluschkow davon aus, dass er «auf Putins Abschussliste» stehe, berichtet die «Daily Mail». Damals vor fünf Jahren starb Gluschkows Chef, der Kreml-Kritiker Boris Beresowski.

Nikolai Gluschkow erhielt 2010 politisches Asyl in Grossbritannien. (Bild: LinkedIn) Nikolai Gluschkow erhielt 2010 politisches Asyl in Grossbritannien. (Bild: LinkedIn)

Seine Tochter fand den 68-jährigen Gluschkow am späten Montagabend mit «Strangulierungsspuren» am Hals, wie die russische Zeitung «Kommersant» schrieb. Er soll im Badezimmer gelegen haben – mit einem Schal um den Hals gewickelt.

«Ich sehe keinen, der übrig ist, ausser mir»

Seine Befürchtungen äusserte der russische Dissident in einem Interview mit dem «Guardian» im März 2013. Damals vermutete er weiter, dass sowohl der Oligarch Boris Beresowski als auch der 2006 mit Polonium vergiftete Geheimdienstler Alexander Litwinenko Opfer des Kremls geworden waren. «Ich sehe keinen, der übrig ist, ausser mir», sagte er der Zeitung.

Gluschkow kam 2004 in Russland wegen Veruntreuung in Haft. Später gab er zu Protokoll, man habe ihn wissen lassen, er werde auf dem Weg ins Gericht sterben: «Mir wurde gesagt, wie es passiert. Ich sollte von einem Lastwagen überfahren werden», zitiert ihn die «Daily Mail». Im Jahr 2009 kam Gluschkow frei, 2010 erhielt er politisches Asyl in Grossbritannien. Vor einem Jahr wurde er erneut in Russland in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren verurteilt. In den 1990er-Jahren war Gluschkow Vizedirektor der Fluglinie Aeroflot.

Den Ermittlern zufolge gibt es bei Gluschkows Tod bislang keine Verbindung zum Fall Skripal.

