«Oh mein Gott, ich vermisse sie so»

Der frühere US-Präsident Barack Obama und sein damaliger Vize-Präsident haben sich am Montagnachmittag einen kleinen Happen gegönnt. So weit, so unspektakulär. Allerdings überraschten sie mit ihrem Besuch die Dog Tag Bakery, deren Mitarbeiter darüber ziemlich aus dem Häuschen waren. Was das Besondere an der Dog Tag Bakery ist, erfahren Sie im Video.

Der Besuch blieb auch im Netz nicht unbemerkt. Auf Social Media wurden die beiden Politiker für ihren Auftritt in der Öffentlichkeit gefeiert. Viele Twitter-Nutzer sehen die beiden sogar wieder zusammen in der Politik. «Wie wäre es damit: Präsident Joe Biden, Vizepräsident Barack Obama?», schlägt etwa Schauspielerin Patricia Arquette vor.



how bout this pairing for President - P Biden VP Obama — Patricia Arquette (@PattyArquette) 31. Juli 2018

Andere Nutzer sehen Obama eher als Aussenminister und favorisieren an Joe Bidens Seite als US-Präsident eine Frau als Vizepräsidentin.



I've been thinking. Since the Biden - Obama 'walkabout' this afternoon. How about Biden for President, with a younger, maybe woman and/or minority VP? Joe could be a one-term president and a healer. And also Obama, with a featured role in the Cabinet? Secretary of State, maybe. — John Lundin 🌊 (@johnlundin) 31. Juli 2018

Der gleiche Twitterer hat noch eine andere Idee: Obama und Biden sollten jedes Mal etwas zusammen unternehmen, wenn US-Präsident Donald Trump eine Kundgebung abhält – das würde die TV-Berichterstattung über Trump minimieren.



OK, here's the plan: Obama and Biden go out on the town EVERY time Trump holds a 'pep rally.' That should wipe out his TV coverage! - 'Barack Obama and Joe Biden spotted together at a Washington, D.C., bakery that has a mission to serve veterans.' - https://t.co/Tk1TmZFxYK — John Lundin 🌊 (@johnlundin) 31. Juli 2018

Andere Twitter-Nutzer liessen sich zu wahren Gefühlsausbrüchen hinreissen. «Oh mein Gott, Barack Obama und Joe Biden haben gerade zusammen in Washington DC Lunch gegessen. Ich vermisse sie so sehr», klagte eine Twitterin.



Auch die Bäckerei selbst teilte den Besuch stolz auf Twitter.







