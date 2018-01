«Sport – ein einziges Desaster»

Heute wird sich Donald Trump (71) ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus bei Washington begeben, um dort seinen ersten Gesundheits-Check als US-Präsident vornehmen zu lassen. Untersuchen wird den 71-Jährigen Dr. Ronny Jackson, ehemaliger Militärarzt und Arzt des Weissen Hauses. Jackson war schon der Leibarzt der Trump-Vorgänger Barack Obama und George W. Bush.

Es wird erwartet, dass das Weisse Haus im Anschluss an die Untersuchung über die Resultate informiert, am Dienstag werden dann detaillierte Informationen über die Untersuchungsergebnisse veröffentlicht.

Wie sieht eigentlich Trumps Verhältnis zu Gesundheit und Fitness aus? Er würde wohl sagen: «It's bad, very bad.»

«Ich war das letzte Mal als 11-Jähriger im Spital»

Trump prahlte im Wahlkampf damit, dass ihm mit elf Jahren der Blinddarm herausoperiert worden war. Dass Trump körperlich kerngesund sei, attestierte ihm auch sein langjähriger Privatarzt: Trump werde «der gesündeste Mensch sein, der je zum Präsidenten gewählt wird», sagte Harold Bornstein.

Bornstein verriet in einem Interview auch, dass Trump ein cholesterinsenkendes Mittel und täglich ein Aspirin zu sich nehme. Dazu Pillen gegen Haarausfall sowie Antibiotika gegen die Hauterkrankung Rosacea.

In der «Dr. Oz Show» gab Trump 2016 seine Grösse mit 1,90 Meter und sein Gewicht mit 107 Kilo an. Das Magazin «Politico» trieb jedoch Trumps New Yorker Führerschein auf: Darauf ist er «nur» 1,87 Meter gross – gemessen am Bodymass-Index wäre der US-Präsident damit übergewichtig.

«Ich trinke den Mist weiterhin»

Damit meinte Trump seinen hohen Konsum von Coca-Cola Light. Davon soll er täglich zwölf Dosen trinken. Dass dies nicht gesund ist, ist erwiesen. Der künstliche Süssstoff fördert den Heisshunger und macht letztlich dick. Der übermässige Konsum steigert das Diabetes-Risiko erheblich und kann zu Gefässproblemen führen. Und: Es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer und Demenz zu erkranken.

Der US-Präsident ist auch dafür bekannt, dass er Unmengen von Fastfood vertilgt – und auf Fastfood besteht, weil er überzeugt ist, dass es sicherer und sauberer ist. Seit Jahren leidet Trump unter Mysophobie, hat also panische Angst vor Bakterien.

Immerhin: Trump, dessen älterer Bruder Fred Alkoholiker war, trinkt und raucht nicht.

«Meine sporttreibenden Freunde – ein einziges Desaster»

Trump mag Golfspielen, und damit hat es sich. Er soll davon überzeugt sein, dass Fitness und Sportlichkeit nichts bringen würden, zumal «jeder Mensch, wie eine Batterie, nur begrenzt Energie hat». Diese will er offensichtlich nicht vergeuden.

Sporttreiben hält er für geradezu schädlich: «Alle meine Freunde, die die ganze Zeit Sport treiben, haben Knie- und Hüftprobleme – ein Desaster. Das ist Sport!»

«Ich würde mich als mental stabiles Genie bezeichnen»

Die Debatte über Trumps Gesundheitszustand wurde zuletzt durch das Enthüllungsbuch des Journalisten Michael Wolff angefacht. Es beschreibt Trump als mental instabil und von Leuten umgeben, die an seinem Verstand zweifeln. Auf dem Golfplatz, so heisst es darin, würde er alte Freunde nicht mehr erkennen. Auch Trumps Neigung, sich zu wiederholen, bereite seinem Umfeld Kopfschmerzen.

Doch was viele brennend interessieren würde – die psychische Fitness des 71-Jährigen –, wird beim Gesundheits-Check kein Thema sein. Trumps geistige Verfassung werde nicht untersucht, wie das Weisse Haus mitteilte.

Interessant: Würde der US-Präsident durch Medicare, die staatliche Gesundheitsversicherung für Menschen über 65 Jahre, abgedeckt, wäre bei einem Gesundheitscheck eine Untersuchung über «seine kognitiven Funktionen und damit einhergehende mögliche Sicherheitsrisiken» obligatorisch, wie «Politico» schreibt.

(gux)