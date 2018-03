Erst im Sommer hatte Hope Hicks den Posten als Kommunikationschefin des Weissen Hauses übernommen, am Mittwoch hat die 29-Jährige ihren Rücktritt erklärt. Kaum hatte sie ihre Entscheidung bekannt gegeben, lief Twitter heiss. Die Nutzer übertrafen sich gegenseitig mit Wortspielen, die ihr Name Hope (dt. Hoffnung) Hicks (dt. etwa mit Hinterwäldler vergleichbar) zulassen.

Das Weisse Haus sei nun ein «hoffnungsloser Ort», twittert etwa Philip Lewis.

A HOPELESS PLACE pic.twitter.com/Wx3PGevpUz — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 28. Februar 2018

«Jetzt haben wir kein Geld, keine Jobs und keine Hoffnung mehr» – so spielt dieser Tweet auf die Namen von Countrylegende Johnny Cash, Apple-Gründer Steve Jobs und eben Ex-Kommunikationschefin Hope Hicks an.

america used to have johnny cash, steve jobs, and hope hicks. now we have no cash, no jobs, and no hope 😔 — the life of pablo honey (@badkuthi69) 28. Februar 2018

Trump is about to be HOPEless‼️ — Arsenio Hall (@ArsenioHall) 28. Februar 2018

I guess you can say the White House is ...hopeless. — Emily Tamkin (@emilyctamkin) 28. Februar 2018

«Hoffe, du hattest die Zeit deines Lebens», twittert das Portal Splint News.

Hope, you had the time of your life https://t.co/G2ki1Bc1br pic.twitter.com/8gqeQfEb8b — Splinter (@splinter_news) 28. Februar 2018

«Ich bin so froh, haben wir ihr einen Namen gegeben, mit dem sich so viele tolle Witze machen lassen»: Ein Twitter-Nutzer versucht sich in Hope Hicks' Eltern einzufühlen.

"You know, I'm glad we gave her that name, so there could be so many amazing jokes on Twitter today." -- Hope Hicks' parents — Alex Zalben (@azalben) 28. Februar 2018

«Leute, all eure Hinterwäldler-Wortspiele sind so hoffnungslos», schreibt dieser Nutzer.

Guys, all of your your Hicks puns are Hopeless. — Lachlan Markay (@lachlan) 28. Februar 2018

Hope Hicks hielt ungefähr 19,6 Scaramuccis lang – so die Anspielung auf die nur zehntägige Amtszeit des einstigen Kommunikationschefs Anthony Scaramucci.

Hope Hicks lasted approximately 19.6 Scaramuccis as communications director — Katie Watson (@kathrynw5) 28. Februar 2018

Der twitterte auch gleich selber: Sie habe einen wunderbaren Job gemacht und eine grosse Karriere vor sich. Das Beste komme noch, so der «Mooch».

Hope Hicks is a world class person and is going to go on to have an unbelievable career. She did an incredible job. The best is yet to come. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 28. Februar 2018

Das Weisse Haus hatte schon so einige Kommunikationschefs, seit Donald Trump US-Präsident ist.

History of Trump W.H. communications directors:

—Sean Spicer: January-March 2017

—Mike Dubke: March-June 2017

—Spicer (acting): June-July 2017

—Anthony Scaramucci: July 2017

—Hope Hicks: August 2017-February 28, 2018 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 28. Februar 2018

Hope Hicks ist weg. Wer ist der Nächste?, fragt die Nachrichtensatire «The Daily Show».

Hope Hicks OUT. Who will be the next to go?! #TheCelebrityAppresident #BringBackTheMooch pic.twitter.com/d1NwtjveVS — The Daily Show (@TheDailyShow) 28. Februar 2018

Der Job des Kommunikationschefs ist noch zu haben. Das Netz spekuliert schon über Nachfolger.

DO YOU WANNA COME RUN WHITE HOUSE COMMUNICATIONS pic.twitter.com/lRTUirxTTX — Jason O. Gilbert (@gilbertjasono) 28. Februar 2018

(kko)