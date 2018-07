Trump und Juncker einigen sich im Handelsstreit

US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben bei ihren Gespräche in Washington eine Serie von Vereinbarungen zur Beendigung des transatlantischen Handelsstreits erzielt. «Wir haben heute einen Deal geschlossen», sagte Juncker am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump im Rosengarten des Weissen Hauses. Der US-Präsident sprach vom Beginn einer «neuen Phase» in den Beziehungen zur Europäischen Union.

EU-Kommissionssprecher nennt Treffen mit Trump «produktiv»



Die EU-Kommission hat die Gespräche mit US-Präsident Donald Trump über den Handelsstreit als «produktiv» bewertet. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe ein «produktives Treffen» mit dem US-Präsidenten gehabt, schrieb ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Nach seinen Angaben wollen Trump und Juncker in Kürze im Rosengarten des Weißen Hauses ein gemeinsames Statement abgeben.



Nach Angaben sowohl von Juncker als auch Trump gehört zu den Vereinbarungen, dass die Abschaffung gegenseitiger Zölle auf Industriegüter angestrebt werden soll. Bei Autos soll es nach Angaben des US-Präsidenten allerdings weiterhin Zölle geben. Die bislang von Trump angedrohten Strafzölle auf europäische Autos sind aber nach EU-Angaben vom Tisch. Es werde «keine neuen Auto-Zölle» geben, verlautete aus dem Umfeld Junckers.

Der US-Präsident stellte nach eigenen Aussagen zudem in Aussicht, den Streit um die US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl beizulegen. Die EU-Kommission wiederum sagte laut Trump wie Juncker ihrerseits zu, mehr Flüssiggas und Sojabohnen aus den USA einzuführen.

Reform der Welthandelsorganisation (WTO)



Zwischen den USA und der EU soll nach Trumps Worten nun ein Gesprächsprozess über «Standards» beginnen, um bürokratische Hürden zu reduzieren und den Handel zu erleichtern. Laut Juncker wollen die EU und die USA auch zusammen an der Reform der Welthandelsorganisation (WTO) arbeiten.

Den jetzt erzielten Vereinbarungen war ein wochenlanger scharfer Handelsstreit vorausgegangen. Die USA hatten Anfang Juni Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa verhängt, worauf die EU mit Gegenzöllen auf US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro reagierte. Trump drohte wiederum mit Strafzöllen auf Auto-Importe aus Europa.

(bee/sda)