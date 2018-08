Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat im Konflikt mit den USA vor einem Ende der Partnerschaft gewarnt. Sollte die US-Regierung die Souveränität der Türkei nicht respektieren, «dann könnte unsere Partnerschaft in Gefahr sein», schrieb Erdogan in einem am Freitagabend veröffentlichten Gastbeitrag der «New York Times». Seine Regierung könne sich genötigt sehen, «die Suche nach neuen Freunden und Verbündeten zu beginnen», führte der türkische Staatschef weiter aus, wenn sich die USA nicht umbesinnen würden.

Seit sechs Jahrzehnten seien die USA und die Türkei Partner. «Unsere beiden Länder standen Seite an Seite, um sich den Herausforderungen des Kalten Krieges und dessen Folgen anzunehmen.» Doch in den vergangen Jahren habe sich das Verhältnis verschlechtert. Erdogan zeigte sich unter anderem enttäuscht von den USA, dass sie nicht den Putchversuch vor zwei Jahren verurteilten. In dem Gastbeitrag warf Erdogan der Regierung von US-Präsident Donald Trump zudem vor, den türkischen Prediger Fethullah Gülen nicht auszuliefern. Erdogan macht Gülen für den Putschversuch verantwortlich.

Das türkische Aussenministerium drohte den USA mit Vergeltung. «Allen Schritten gegen die Türkei wird wie bislang die notwendige Antwort gegeben werden.» Mit Druck und Sanktionen könnten keine Ergebnisse erzielt werden. Und Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin sagte auf Twitter: «Wir werden auch diesen Kampf gewinnen.»

Hiçbir tehdit, ?antaj, operasyon Türkiye'nin iradesini y?ld?ramaz. 15 Temmuz darbe giri?iminden sonra her ?ey çöktü, bitti diyenler yan?ld?lar. Yine yan?lacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte #Kazanaca??zpic.twitter.com/vI3so6JDT5– Ibrahim Kalin (@ikalin1) 10. August 2018

(roy/sda)