«Woher haben die meine Schweizer Adresse?»

M.A.* aus dem Kanton St. Gallen regt sich auf. Als er seinen Briefkasten leert, fällt ihm ein Flyer in die Hände. Darauf ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan abgebildet. Er gibt blumige Wahlversprechen ab und fordert dazu auf, an den vorgezogenen Neuwahlen übernächstes Wochenende die Regierungspartei AKP zu wählen.

Tatsächlich können Türken in der Schweiz seit heute Freitag bis zum 19. Juni in der türkischen Botschaft in Bern sowie in den Generalkonsulaten in Zürich und in Genf ihre Stimme für die Wahlen vom 24. Juni abgeben.

«Das ist doch nicht fair!»

«Das regt mich total auf. Jetzt macht die AKP sogar hier Werbung. Gezielt an meine Adresse», sagt M.A., der anonym bleiben will – aus Angst, bei der Einreise in die Türkei in Schwierigkeiten zu geraten.

«Ich bin zwar Türke, aber ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen», sagt er. «Und während in der Türkei Leute mittlerweile ohne Anklage eingesperrt werden und nicht wählen gehen können, erhalte ich in der Schweiz ungewollte Wahlpropaganda – und das auch von nur einer Partei. Das ist doch nicht fair!»

Neben Flyern auch Briefe verschickt

Zudem frage er sich, wie die AKP an seine Adresse gekommen sei. «Kein anderer Nachbar in unserem Mehrfamilienhaus hat dieses Schreiben erhalten», sagt M.A. Er vermutet, dass die türkische Botschaft in Bern seine Daten in die Türkei weitergeleitet hat. Damit liegt er nicht falsch: Die fast 100'000 wahlberechtigten Türken sind bei der zuständigen Auslandsvertretung als Wähler registriert.

M.A. ist nicht der Einzige, der aufgefordert wurde, am 24. Juni AKP und damit Erdogan zu wählen – obwohl das türkische Wahlrecht es Politikern verbietet, im Ausland Wahlkampf zu betreiben. Mehrere 20-Minuten-Leser haben diese Woche einen Brief im Namen Erdogans erhalten: «Ich möchte Sie als vornehme Vertreter unserer alten Kultur und Zivilisation, welche heute weltweit wohnhaft sind, respektvoll begrüssen», heisst es darin. Und: Die im Ausland lebenden Türken sähen «am besten, wie weit die Türkei punkto Demokratie und Weiterentwicklung gekommen» sei.

«Gehe jetzt erst recht wählen»

Auf Anpreisungen der erzielten Fortschritte in «Bildung, Gesundheitspolitik, Infrastruktur, sozialer Sicherheit, Energiepolitik und in vielen anderen Bereichen» folgt die Aufforderung, vom Stimmrecht in der Schweiz Gebrauch zu machen und Erdogans Partei zu wählen. Geschlossen wird mit Allahs Segen und den besten Wünschen auch an die Familie.

Bei M.A. hat der zugeschickte Flyer kaum die erwünschte Reaktion ausgelöst. Er werde nun «erst recht» wählen gehen, aber sicher nicht Erdogans AKP: «Grundsätzlich finde ich es nicht gut, dass ich, der in der Schweiz lebt, die Politik und damit das Leben in der Türkei beeinflusse», sagt er. «Doch diese Propaganda von nur einer Partei zeigt, was falsch läuft in der Türkei. Es macht mir Sorgen, wie das Land sich entwickelt. Jetzt möchte ich dazu beitragen, dass sich dort etwas ändert.»

Dass die AKP und Erdogan in der Schweiz solche Briefe verschickten, sei für ihn ein Zeichen, dass sie nicht mehr so siegesgewiss seien wie auch schon. «Sie versuchen mit allen Mitteln, an der Macht zu bleiben.»

Die türkische Botschaft in Bern liess eine Anfrage zu den verschickten AKP-Flyern und -Briefen unbeantwortet.

Wahlen von aussergewöhnlicher Bedeutung

Die Parlaments- und Präsidentschaftswahl findet vor dem Hintergrund einer sich zunehmend verschlechternden Wirtschaftslage statt. Umfragen deuten darauf hin, dass Erdogan eine absolute Mehrheit verfehlen könnte. Entsprechend wichtig sind ihm die Stimmen der Auslandtürken, die über 5 Prozent aller türkischen Wähler ausmachen.

Die Wahlen sind von aussergewöhnlicher Bedeutung, weil mit ihnen die von Erdogan angestrebte Einführung des umstrittenen Präsidialsystems abgeschlossen werden soll, über welches im April 2017 abgestimmt wurde. Dieses stattet den Präsidenten mit deutlich mehr Macht aus.

*Name geändert