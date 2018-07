AfD-Chefin setzt sich mit Tweet in die Nesseln

Die Rechtspartei Alternative für Deutschland (AfD) vertritt Werte wie Heimatliebe und Nationalstolz und setzt sich ein für eine rigorose Migrationspolitik. Umso peinlicher mutet daher der Beitrag an, den AfD-Chefin Alice Weidel am Montag auf Twitter publiziert hat.

«Ist der Weg auch noch so steinig, werden wir diesen zusammen meistern. Holen wir uns unser Land zurück!» Auf dem Foto unter diesem Satz ist Weidel zu sehen, die an einem Berghang steht und mit dem Finger nach oben zeigt.

Ist der Weg auch noch so steinig, werden wir diesen zusammen meistern.

Holen wir uns unser Land zurück!#AfD pic.twitter.com/LfIKicc9pG — Alice Weidel (@Alice_Weidel) July 23, 2018

Das Dumme daran: Weidel steht nicht auf einem Bergweg in Deutschland, sondern in der Schweiz. Tatsächlich konnten findige Twitter-Nutzer den Ort lokalisieren, an dem das Foto aufgenommen wurde. Das Fazit: «Ja. Definitiv Gotthard.»

Ja. Definitiv Gotthard. Auf dem Satelitenbild etwas oberhalb von Briggstutz. Auf dem Bild von Frau Weidel sieht man im Hintergrund die Stützmauer der Passstrasse und die Schneise des Wanderweges. pic.twitter.com/VYk8VFSl3y — Marc Aeschlimann (@the_aeschli) July 24, 2018

Welches Land will sich die AfD-Chefin also genau zurückholen? Weidels Patzer liefert vielen Schweizer Twitter-Usern einen Steilpass für Häme und Spott.

Halt, die Schweiz gehört uns! Das musste sogar Hitler akzeptieren. — Verena Birchler (@VerenaBirchler) July 24, 2018

Es ist eigentlich noch beruhigend zu sehen, dass Frau Weidel den Gotthardpass bereits als "steinig" betrachtet.

Er ist wandertechnisch weder steil noch anspruchsvoll.



Und was will sie denn aus dem Tessin zurückholen?

Grappa? Salametti? Deutsche Touristen? https://t.co/U9ksoeukMd — Marc Aeschlimann (@the_aeschli) July 24, 2018

Dies ist ja echt peinlich - die #AfD will die Schweiz zurückholen (ist ein Bild vom #Gotthard ) - nix da Frau Weibel - weibeln sie dort, wo sie herkommen. — Marcel Signer (@MarcelSigner) July 24, 2018

Erinnert mich landschaftlich etwas an das Gotthard Gebiet. — Stuekk (@Stuekk1) July 23, 2018





(chi)