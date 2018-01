Ein AfDler konvertiert zum Islam, der andere hetzt

«Wir bekennen uns zur deutschen Leitkultur: Der Islam gehört für uns nicht zu Deutschland.» So steht es auf der Website des brandenburgischen Landesverbands der Alternative für Deutschland (AfD). Und der Parteivorsitzende Alexander Gauland betonte im Wahlkampf: «Der Islam ist mit der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung Deutschlands nicht vereinbar.» Dass eines ihrer Mitglieder zum Islam konvertiert ist, passt daher so gar nicht ins Bild der rechtspopulistischen Partei.

Arthur Wagner heisst der AfD-Politiker aus dem Landesvorstand, über den jetzt alle deutschen Medien berichten. Der Russlanddeutsche gehörte der AfD-Landesspitze an und ist stellvertretender Chef des Kreisverbands Havelland. Bis 2012 war Wagner CDU-Mitglied, zudem war der 48-Jährige laut «Bild» im Gemeindekirchenrat engagiert.

Kreisvorsitzender ist ahnungslos

Der brandenburgische AfD-Sprecher Daniel Friese bestätigte den Übertritt Wagners zum Islam in der «Berliner Zeitung». «Herr Wagner war eine Zeit lang Mitglied unseres Landesvorstandes», zitiert die Zeitung den Sprecher weiter, er sei aber «vor einiger Zeit aus privaten Gründen zurückgetreten».

Der Kreisvorsitzende der AfD in Havelland, Kai Berger, reagierte gegenüber der «B.Z.» dagegen erstaunt auf die Berichte über die Konvertierung. «Es würde mich sehr wundern», erklärte Berger. Allerdings habe er vor kurzem ein E-Mail von Wagner erhalten, in dem dieser angekündigt habe, in der AfD kürzerzutreten.

Merkel begehe «gigantischen Fehler»

Noch im Sommer 2017 bat Wagner dem «Tagesspiegel» zufolge in einem Youtube-Video Russlanddeutsche darum, der AfD ihre Stimme bei der Bundestagswahl zu geben. Auf Russisch, mit deutschen Untertiteln, berichtet er darin, dass er Mitglied der «Christen in der AfD» sei und in seinem Kreis dafür verantwortlich sei, «dass sich die 110 AfD-Mitglieder sicher fühlen».

Kanzlerin Angela Merkel habe einen «gigantischen Fehler» gemacht, als sie die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet habe, fährt Wagner fort und betont: «Unsere Mission ist es, dieses Land zu retten.»

Kontakt zu Tschetschenen

Der «Tagesspiegel» hat versucht, mit dem Politiker zu sprechen, bekam aber nur zur Antwort: «Das ist meine Privatsache.» Es gebe keine Versuche seitens der AfD, ihn zum Rückzug aus der Partei zu bewegen, betont er noch. Eine Anfrage von 20 Minuten liess Wagner bisher unbeantwortet.

Der verheiratete, zweifache Vater engagiere sich seit 2015 trotz seiner AfD-Mitgliedschaft in der Flüchtlingsarbeit, sagte Pfarrerin Gisela Dittmer zur «Berliner Zeitung». Er habe sich vor allem um zwei Tschetschenen gekümmert, für die er als Russisch-Dolmetscher fungierte. So sei er mit dem Islam in Berührung gekommen. Wagner sei aber noch nicht aus der Kirche ausgetreten.

Die AfD kann den Wirbel um Wagners Konvertierung indes nicht verstehen. «Welches Mitglied zu welcher Religion übertritt, spielt für die Partei keine Rolle», sagt Pressesprecher Christian Lüth zu 20 Minuten. Religion sei Privatsache, man frage die AfD-Mitglieder nicht danach ab. Selbstverständlich gebe es noch weitere Muslime in der AfD, sagt Lüth. Wie viele, könne nur geschätzt werden. Die grosse Mehrheit der AfD-Mitglieder sei christlich. Dem brandenburgischen AfD-Sprecher Friese sind in seinem Verband keine muslimischen Mitglieder bekannt.

Über «Surensöhne» hergezogen

Dem islamkritischen Profil der Partei entspricht dagegen Peter Boehringer. Der AfD-Politiker übernimmt im deutschen Bundestag den Vorsitz des wichtigen Haushaltsausschusses, wie am Dienstag bekannt wurde. Diese Personalie sorgt für Wirbel, denn laut «Tagesschau» hat der 48-Jährige offenbar E-Mails verfasst, die das Bild eines Islamhassers zeichnen.

So schrieb der Ökonom etwa am 29. Dezember 2017 zu Frauen-Schutzzonen in der Silvesternacht, sogar «der Mainstream» finde nun die richtigen Worte zu diesem «völlig irren Gebaren des Staats, der vor dem ‹kriminellen = koranhörigen = frauenverachtenden Macho-Mob der Surensöhne›» kapituliere.

In anderen E-Mails schreibt er im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik von der «Merkelnutte». Der Politiker bestätigte den Sendern WDR und NDR, dass es sich bei dem E-Mail-Verteiler um seine Adresse handle. Die Wortwahl würde er aber nicht öffentlich wiederholen.

