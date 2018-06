Die AfD versucht sich mit dem WM-Aus zu profilieren

AfD-Chef Alexander Gauland will Boateng nicht als Nachbarn haben und die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel nicht für die deutsche Nationalmannschaft applaudieren. Dies, «solange man Gündogan und Özil, die offensichtlich ein Problem mit unserem Staat haben, da auch zulässt», wie sie mit Blick auf die

Diskussion um die Erdogan-Fotos der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan kurz vor der WM sagte.

Mehrere AfD-Politiker forderten offen den Rauswurf der beiden Spieler. Die deutsche Nationalmannschaft, so liess die AfD durchblicken, sei aufgrund ihrer Nationalspieler mit Migrationshintergrund ohnehin nicht «deutsch genug».

«Ohne Özil hätten wir gewonnen»



So wundert es wenig, dass die rechtspopulistische Partei jetzt die Sündenböcke für das Ausscheiden der deutschen Fussballmannschaft von der WM 2018 ausmacht: Nicht das Spiel der Nationalelf waren das Problem, sondern Özil und Gündogan.

AfD-Pressesprecher Christian Lüth twitterte etwa:



Sein AfD-Kollege Jens Maier schrieb «Ohne Özil hätten wir gewonnen» und stellte dazu ein Foto von Özil mit der Unterschrift «Zufrieden, mein Präsident?».

Die beiden Afdler liessen offen, wie die Türkei beziehungsweise der türkische Präsident vom Ausscheiden der Deutschen profitieren würde. Auch der Fussballsachverstand der beiden lässt zu wünschen übrig, wie die deutsche «Huffington Post» mit einem Rückgriff auf die Statistik deutlich macht: «Özil machte mit sieben Torschussvorlagen, zwei davon resultierten in Grosschancen, so viele wie kein anderer deutscher Nationalspieler im Match gegen Südkorea. Zudem hatte Özil die zweitmeisten Ballkontakte und Pässe». Derlei Gezündel gegen den Mann entlarve, worum des den Rechtspopulisten tatsächlich gehe: «Um die Herkunft Özils.»

Die Reaktionen auf die Tweets fielen entsprechend negativ aus.

in der Regel stehen 11 Spieler auf dem Platz, mit Auswechselspielern 14, jeder hat das Recht auf seine eigene Kritik. Es heisst Mannschaftsspiel, nicht Tennisspiel. Der Ball ist grösser und wird vorwiegend mit dem Fuss, nicht mit einem Schläger bedient. #Servicetweet

Selbst in diesem Spiel, in der Deutschland ausgeschieden ist, hat #Özil mehr für das Land geleistet, als Sie in ihrem ganzen Leben.