Chaos, Patt oder Ausweg, was wählen die Katalanen?

Die Katalanen sind gespalten, vielleicht mehr als je zuvor. Separatisten und Befürworter der spanischen Einheit stehen sich unversöhnlich gegenüber. Bei einer TV-Debatte bezeichnete ein separatistischer Politiker den spanischen Staat als «neofranquistisch und antidemokratisch». Eine Gegnerin warf den Unabhängigkeitsbefürwortern ihrerseits Volksverhetzung vor.

Puigdemont tritt wieder an



Die wichtigsten Parteien und Listen:



Junts pel Catalunya (JxCat): Die Liste des abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont setzt sich für eine Abspaltung Kataloniens von Spanien ein.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Die Linkspartei gehörte vorher zum Wahlbündnis Puigdemonts, will jetzt aber alleine antreten. Spitzenkandidat ist Ex-Vizeregierungschef Oriol Junqueras. Umfragen sehen sie derzeit vorne.

Candidatura de Unidad Popular (CUP): Die linksalternative und antikapitalistische Partei war lange die treibende Kraft hin zu der umstrittenen Unabhängigkeitserklärung.

Podem und Catalunya en Comú (CatComú): Das linke Bündnis wird von Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau angeführt. Es setzt sich für ein Referendum im Einvernehmen mit Madrid ein.

Ciudadanos und PP: Die liberale Ciudadanos war 2006 in Katalonien als Gegenbewegung zu separatistischen Gruppen gegründet worden. Die PP ist die Partei von Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy.

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): Der katalanische Ableger der Sozialisten setzt besonders auf Verhandlungen. Spitzenkandidat Miquel Iceta hatte die Separatisten zuletzt erneut zur Vernunft aufgerufen.

Am Donnerstag wählt Katalonien ein neues Parlament. «Die Situation ist unverändert sehr angespannt», sagt Spanien-Experte Carlos Collado Seidel von der Universität Marburg. Laut Meinungsumfragen ist das Wahlergebnis offen, es wird aber mit einer sehr hohen Beteiligung gerechnet.

Das könnte den Gegnern der Unabhängigkeit in die Hände spielen, so Collado Seidel: «Es scheint, als hätten die Separatisten ihr Wählerpotenzial ausgeschöpft. Wenn jetzt mehr Leute an die Urne gehen, ist das eher zum Vorteil der Unabhängigkeitsgegner.»

Kandidaten sitzen in U-Haft

Mehrere Kandidaten der Unabhängigkeitsbefürworter sitzen derzeit in U-Haft, ihnen wird etwa «aufrührerisches Verhalten» oder «Rebellion» vorgeworfen. Das habe ihnen den Wahlkampf erschwert, so der Experte: «Viele führende politische Köpfe waren nicht in der Öffentlichkeit sichtbar. Andererseits schlug ihnen als ‹politische Gefangene› eine Welle der Solidarität entgegen.»

Drei Wahlausgänge sind denkbar. Collado Seidel schätzt die jeweiligen Folgen ein:

• Die Separatisten erhalten wieder eine Mehrheit im Parlament

«Dann ist zu befürchten, dass die Zwangsverwaltung Kataloniens durch die Zentralregierung fortgesetzt wird. Allerdings wäre bei der ideologischen Heterogenität dieser Parteien eine stabile Regierung unwahrscheinlich.»

• Die Unabhängigkeitsgegner bekommen die Mehrheit der Sitze

«Das wäre eine Grundlage für die Aufhebung der Zwangsverwaltung und die Aufnahme von Gesprächen.»

• Es gibt eine Patt-Situation

«Dann müssten wohl nochmals Neuwahlen angesetzt werden. Ausser die Partei der Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, würde eine Minderheitsregierung der Separatisten unterstützen.»

Der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont befindet sich derzeit im Exil in Brüssel, steht aber ebenfalls zur Wahl (siehe Box). In Spanien drohen ihm wegen Rebellion 30 Jahre Haft. Dennoch verspricht er: «Ich werde [im Falle eines Sieges] das Risiko einer Verhaftung [in Spanien] eingehen, um als Regionalpräsident eingesetzt zu werden.» Es bleibe abzuwarten, ob diese Aussage nur Wahlkampfgetöse sei, so Collado Seidel.

Konflikt mittelfristig nicht lösbar

«Bei den Separatisten hat sich nach dem geplatzten Unabhängigkeitstraum und der Ausreise Puigdemonts natürlich Ernüchterung breitgemacht», sagt der Experte. Ob die Bewegung nach den Wahlen wieder Auftrieb bekomme, hänge vom Verhalten der Zentralregierung ab. «Beharrt sie auf ihrem Konfrontationskurs oder kommt sie den Katalanen entgegen?» Das sei die entscheidende Frage, so Collado Seidel.

Der Konflikt sei wohl mittelfristig nicht lösbar, sagt der Historiker: «Eine Unabhängigkeit Kataloniens lässt sich nicht mit dem Verständnis Spaniens als eine Nation vereinbaren. Und Verhandlungen über den geforderten grundlegend neuen Steuerpakt sind mit der aktuellen konservativen Zentralregierung wohl ausgeschlossen.»