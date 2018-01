BBC-Journalistin gibt aus Protest Chefposten auf

Aus Protest gegen die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen beim britischen Rundfunksender BBC ist die Journalistin Carrie Gracie von der leitenden Position als Büroleiterin in China zurückgetreten. Gracie machte den Schritt am Montag öffentlich; der Sender selbst berichtete breit darüber. Er versicherte zudem, es gebe keine «systematische Benachteiligung von Frauen» bei der BBC.

Gracie sagte, Grund für ihren Rücktritt sei eine «Vertrauenskrise», die im Sommer mit der Veröffentlichung der Gehälter der BBC-Führungsriege begonnen habe. Diese Veröffentlichung habe eine «unhaltbare» Lücke in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen gezeigt, die den gleichen Job machten. Das Vertrauen der Belegschaft sei zerstört. In den vergangenen Monaten hätten sich bis zu 200 Frauen bei der BBC über ungleiche Bezahlung beschwert.

200 Gehälter offengelegt

Die BBC musste im Juli erstmals in ihrer Geschichte die Jahresgehälter ihrer Topverdiener veröffentlichen. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft legte eine Liste mit 200 Namen von Führungskräften, Moderatoren und Schauspielern vor, die zuletzt ein Jahresgehalt von mehr als 150'000 Pfund (rund 170'000 Euro) erhielten. Zwei Drittel davon waren Männer. BBC-Generaldirektor Tony Hall erklärte damals, dass es bei der Gleichberechtigung noch «mehr zu tun» gebe.

Laut «Guardian» schrieb Gracie in einem Brief an die Gebührenzahler, sie sei entsetzt gewesen, als sie erfahren habe, dass die beiden männlichen Auslandsbüroleiter mindestens 50 Prozent oder mehr als sie selbst verdienten. Sie selber verdiene 135'000 Pfund. Der Nordamerika-Büroleiter Jon Sopel verdiene zwischen 200'000 und 249'999 und der Büroleiter im Nahen Osten, Jeremy Bowen, zwischen 150'000 und 199'999 Pfund.

Die britische Journalistengewerkschaft kündigte am Montag an, sie sei «entschlossen», die BBC zu Ausgleichszahlungen für betroffene Frauen zu zwingen. Mehr als 130 Journalistinnen bei der BBC erklärten sich mit Gracie solidarisch. Auch im Netz bekommt die Journalistin Rückendeckung.

Solidaritätswelle auf Twitter

Auf Twitter wird der Solidaritätsbrief der 130 Journalistinnen fleissig geteilt.



Auch die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon zollt Gracie und ihren Mitstreiterinnen Respekt.



Die Labour-Abgeordnete Jess Phillips kommentiert auf Twitter: «Hier ist mein Vorschlag: Ich bezahle 50 Prozent weniger von meinen TV-Gebühren. Ich liebe (...) die BBC, aber (...) hier geht es um gleiche Bezahlung, und es ist illegal, ihr weniger zu zahlen als einem Mann, der ähnliche Arbeit verrichtet. BRINGT ES IN ORDNUNG.»



Heres my suggestion. I'll pay 50% less of my licence fee. I love and would die in ditch for the BBC but this isn't the gender pay gap even, this is equal pay issue and it's illegal to pay her less than men doing equivalent work. SORT IT OUT https://t.co/5FU0YDodOt