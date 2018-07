Reporter berichten von Explosion bei US-Botschaft

Bei der amerikanischen Botschaft in Peking hat sich am Donnerstag eine Explosion ereignet. Die Polizei habe das ohnehin stark gesicherte Gelände weiter abgesperrt, sagte eine Augenzeugin der Deutschen-Presse Agentur.

#explosion outside #usembassy in Beijing. Video from social media. pic.twitter.com/peWc4BcmpM

Zeugen berichten von einer «grossen Explosion». Wie Radio Free Asia berichtet, habe ein Mann die selbstgebastelte Bombe getragen. Diese sei jedoch zu früh explodiert und habe ein Polizeiauto beschädigt.

Ob es Opfer gegeben hat, ist noch unklar. Auch über die Hintergründe ist nichts bekannt.

BREAKING: Explosion outside U.S. Embassy in Beijing, reports say