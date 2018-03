Bescheren die beiden uns ein neues Wettrüsten?

Mit Ankündigungen zu neuen «unbesiegbaren» Atomraketen hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Spannungen mit dem Westen verschärft. Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump zeigten sich in einem Telefonat «besorgt» über Putins Rüstungspläne.

Besorgt sind auch viele US-Medien. CNN etwa schreibt, die gestrige Rede Putins «richtete sich allein gegen Präsident Trump». Ziel sei gewesen, den US-Präsidenten zu provozieren: «Beleidige Trumps militärische Fähigkeiten oder Männlichkeit, und er wird das auf Twitter austragen.»

Während Kreml-Sprecher Dmitri Peskow versicherte, Russland wolle keinen «Rüstungswettlauf», sehen viele US-Kommentatoren Putins Rede ganz in der Tradition des Kalten Krieges, von einem neuen nuklearen Wettrüsten ist die Rede. Berechtigte Angst oder übertriebene Amerikaner-Hysterie? 20 Minuten fragte bei Markus Kaim nach, Sicherheitsexperte von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik.

War Putins Rede mehr Wahlkampfauftritt oder mehr Botschaft an die USA?

Putins Rede hat zwei Facetten: eine technische, die den Bereich der Aufrüstung und neue Waffensysteme betrifft, und eine politische, mit Russlands Rolle auf der internationalen Bühne. Erstere bleibt etwas vage. Es sind einige neue Waffensysteme angekündigt worden, doch es ist nicht klar, wie weit diese überhaupt entwickelt oder gar produziert sind. Entsprechend war die politische Dimension der Rede die gewichtigere.



Und die Hauptbotschaft?

Zwei Stellen stachen heraus. Russland, so Putin, sei von seinen Knien auferstanden. Und die Bemerkung wohl an die Adresse der USA und der Nato, man habe lange darum gebeten, gehört zu werden, aber niemand habe hören wollen. Jetzt aber werde man gehört. So untermauert Russland erneut seinen Machtanspruch in der Welt.



Zum militärischen Teil der Rede. Immerhin sprechen jetzt viele von einem neuen Wettrüsten zwischen Ost und West.

Seit rund zehn Jahren läuft ein erhebliches Modernisierungsprogramm für die russischen Streitkräfte. Das betrifft zunächst vor allem den konventionellen Bereich, etwa Spezialkräfte, Luftlandeeinheiten, Flugabwehrsysteme und anderes. Da haben die Russen enorm aufgeholt. Zeitgleich kam der nächste Schritt, die Modernisierung der Nuklearwaffen.

In einem der gestern präsentierten Videos gehen Raketen auf Florida nieder. Hier weilt der US-Präsident ja gern am Wochenende. Was bezweckt Putin damit?

Das würde ich nicht zu hoch hängen. Es dürfte kaum jemanden überraschen, dass der Grossteil der russischen Nuklearwaffen auf die USA gerichtet ist. Das gilt ja auch umgekehrt.



Dennoch: Die US-Presse spricht von in der Rede enthaltenen Drohungen ...

Eine Drohung kann nur mit dem Satz anfangen: «Wenn nicht, dann … ». Und so etwas habe ich nicht gehört. Putin hat sehr gelassen mit den nuklearen Muskeln gespielt. Mehr muss er nicht tun. Die Rede löste höchstens etwas aus beim amerikanischen Präsidenten, der sich möglicherweise noch nie Gedanken darüber gemacht hat, dass russische Raketen auch US-Territorium erreichen.

Gestern ging es um Pläne für die Atomkopf-bestückte Langstreckenrakete Sarmat 2 oder die atomare Luftwaffenrakete Kinschal. Pardon, aber hat Putin derzeit «den Grösseren» als Trump?

Sagen wir es so: Es gibt schon lange eine nukleare Überlegenheit Russlands. Damit kann man das eigene Territorium verteidigen, aber sie nützt nichts in anderen militärischen Kontexten, etwa in Syrien oder Konflikten in anderen Regionen. Hier geht es dann um unkonventionelle militärische Fähigkeiten, und hier sind die USA nach wie vor deutlich überlegen.

Soll uns das beruhigen?

Die russische militärischen Fähigkeiten treiben sicherlich weniger den USA die Schweissperlen auf die Stirn als den Europäern. Das Ungleichgewicht zwischen den europäischen und den russischen militärischen Fähigkeiten ist enorm, gerade bei den konventionellen Waffen.

Was für eine Strategie muss Europa also fahren?

Viele Staaten Europas haben verstanden, dass sie mehr in Sicherheit und Verteidigung investieren müssen. Etwas anderes kommt dazu – und das ist das eigentlich Besorgniserregende: Anders als zu Zeiten des Kalten Krieges gibt es heute keine Initiativen zur Abrüstungs- und Rüstungskontrolle. Dafür fehlt derzeit das Vertrauen von allen Seiten. Die Europäer sollten sich deswegen umso mehr für alles einsetzen, was mit Abrüstung und Rüstungskontrolle, mit transparenz- und vertrauensbildenden Massnahmen zu tun hat.



Weswegen ging dieses Vertrauen verloren?

Russland kann man etwa den Georgien-Krieg 2008 vorhalten oder auch die Besetzung der Krim 2014. Den Amerikanern kann man vorwerfen, dass sie den ABM-Vertrag 2001 kündigten. Unglücklich war zudem, dass viele westliche Regierungen in den letzten 15 Jahren eine Politik betrieben haben, die von Moskau als Regimewechsel kritisiert worden ist, etwa im Irak 2003 oder Libyen 2011.



Russland und die USA werfen sich gegenseitig vor, gegen internationale Rüstungsvereinbarungen zu verstossen. Wer hat Recht?

Das kann ich nicht beurteilen, auch nicht, was die aktuellen Vorwürfe gegen Russland angeht. Gerüchten zufolge hat Russland ein Waffensystem entwickelt, mit dem es gegen den INF-Vertrag zur Vernichtung nuklearer Mittelstreckensysteme verstösst. Bereits die Obama-Administration hat dies behauptet, doch letztlich ist die Informationslage zu dürftig, als dass man dies beantworten könnte. Sicher ist aber, dass trotz aller gegenseitigen Vorwürfe beide Seiten ein Mindestinteresse an einem Erhalt des Status quo haben.

Wie das?

Am 5. Februar ist der «New Start»-Vertrag in Kraft getreten. Das heisst, dass selbst in diesen kontroversen Zeiten sich beide Seiten diesem Vertrag zur Regelung nuklearer Abrüstung weiterhin verpflichtet fühlen. Zweifelhaft erscheint aber, ob Washington und Moskau an neuen Vereinbarungen in diesem Politikfeld interessiert sind.