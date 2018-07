Wie stark ist der IS noch in Irak und Syrien?

Im Unterschied zu Syrien stehen im Irak keine Gebiete mehr unter Kontrolle des «Islamischen Staates» (IS). Das heisst nicht, dass er hier von der Bildfläche verschwunden ist – auch nicht nach den drei Jahren, die es brauchte, ihn zu besiegen. Tatsächlich brüstet sich die Terrormiliz mit ihren Schläferzellen im ganzen Land. Erst vor zwei Tagen griffen 25 IS-Kämpfer das nordirakische Makhmour an, das keine halbe Stunde von der Kurdenhauptstadt Erbil entfernt liegt. So ist die Situation mittlerweile mit jener von 2013 vergleichbar: Der IS kämpft aus dem Untergrund heraus und wendet seine Guerillataktik an: Entführungen, Anschläge, Sprengfallen.

Immerhin: Der Irak ist ein stärkerer Staat, als er es noch 2014 war. Vor allem die schiitischen Milizen geben jetzt den Ton an. Gegen sie hat der IS kein so leichtes Spiel.

In Syrien haben sich die Kurden wegen der türkischen Einnahme von Afrin und der drohenden Offensive auf Manbij aus dem Euphrat-Tal zurückgezogen, das syrische Regime hat im Süden des Landes eine brutale Offensive gegen die Rebellen gestartet. Davon profitiert der IS im Norden und im Südosten entlang der syrisch-irakischen Grenze.

In Raqqa, seiner einstigen «Hauptstadt» ist die Anspannung gross, der IS plane Angriffe und wolle die Stadt wieder einnehmen, wird gemunkelt. Auch hier ist absehbar: Der IS hat in Syrien kaum mehr Territorium, aber er wird weiter überleben und seine territorialen Nischen sichern.

Drei Wochen unterwegs

Wie sehr beeinflusst die Terrormiliz das Leben der Menschen in Irak noch? Wie gestaltet sich das Leben der Menschen seit dem offiziellen Ende des Krieges dort? Ist die Hoffnung der Angst gewichen? Und wo und wie tritt der IS in Syrien zutage? Wie sieht es heute in Raqqa aus und wie in Mosul, den beiden ehemaligen IS-«Hauptstädten» in Syrien und Irak?

Auf diese und andere Fragen versucht 20 Minuten Antworten zu finden, im Norden Iraks, im irakisch-syrischen Grenzgebiet und im Norden Syriens. Kommen Sie mit auf diese Reise – in den täglichen Ticker-Beiträgen.

Hintergrund zum «Islamischen Staat»

(gux)