Das haben die Buben und ihr Trainer noch vor sich

Vier der insgesamt 12 Buben, die zusammen mit ihrem Trainer in einer Höhle in Thailand festsitzen, wurden gerettet. Berichten zufolge wurden die stärksten von ihnen zuerst aus der Todesfalle geholt. Der Wettlauf gegen die Zeit geht weiter. Denn der Regen setzt wieder ein.

Die Taucher bereiten in den nächsten Stunden die Fortsetzung des Rettungseinsatzes vor. Sind sie bei den Festsitzenden angelangt, beginnt die eigentliche Prozedur: Etwa sechs Stunden dauert es, um vom Standort der Gruppe zum Höhlenausgang zu gelangen. Das sind die Stationen bis dorthin:

Die Kammer: Der Ort, an dem die Fussballer festsitzen, ist laut einer «Bild»-Grafik etwa acht Meter hoch und drei Meter breit. Dahinter geht es etwa zehn Kilometer weiter in die Tiefe.

Heikler Engpass: An einigen Stellen ist die Höhle so eng, dass die Taucher laut «Bild» ihre Sauerstoffflaschen vorschieben sich her müssen. Die heikelste Stelle ist demnach lediglich 72 Zentimeter breit, 38 Zentimeter hoch, fünf Meter tief und etwa 15 Meter lang.

Die Operationsbasis: Der Grafik ist des Weiteren zu entnehmen, dass die Höhle an einer Stelle verzweigt ist. Danach führt sie zur Operationsbasis, wo die Retter ihre Tauchausrüstung deponiert haben.

Der Eingang: Der Ein- beziehungsweise Ausgang der Höhle liegt rund vier Kilometer von der Kammer entfernt, in der die Buben und ihr Trainer festsitzen.

#thanluangcave rescue: there are UNCONFIRMED reports that at least two of the 13 people have reached chamber 3 (see map), so they’ve covered the majority of the distance already. But again, UNCONFIRMED. pic.twitter.com/UYtzu6ByGE