Das müssen Sie zum Release des Buchs wissen

Kaum ein anderes Thema hat in den letzten Tagen die Schlagzeilen so dominiert wie das Enthüllungsbuch «Fire and Fury». Es dokumentiert «mein Jahr in Trumps verrücktem Weissem Haus», wie Autor Michael Wolff in einer Kolumne für den «Hollywood Reporter» schreibt. Ursprünglich sollte das Buch am 9. Januar erscheinen, die Publikation wurde aber auf den 5. Januar vorverlegt. 20 Minuten hat für Sie die wichtigsten Fakten zusammengetragen:

Wie gross ist die Nachfrage?

Die Vorbestellungen gehen durch die Decke: Auf Amazon ist das Buch auf der Bestsellerliste auf Platz 1. Und auf der Website von Target, nach Walmart der zweitgrösste Discounter der USA, konnte man «Fire and Fury» am Freitagvormittag gar nicht mehr vorbestellen.

Wie hat Trump reagiert?

Offenbar versuchte der US-Präsident, die Herausgabe des Buchs zu verhindern. Wie der «Guardian» berichtet, schrieb ein Anwalt Trumps Autor Michael Wolff und dessen Verlag Henry Holt & Co. einen Brief, in dem verlangt wurde, «jede künftige Publikation zu unterlassen» und sich bei Präsident Trump zu entschuldigen. Ein ähnlicher Brief wurde offenbar schon am Mittwoch auch an Trumps Ex-Strategen Steve Bannon geschickt. Er wurde beschuldigt, eine von ihm unterschriebene Vereinbarung verletzt und den Präsidenten diffamiert zu haben.

Was haben Verlag und Autor auf Trumps Drohung hin getan?

Am Donnerstag sagte eine Verlagssprecherin dem «Guardian», die Publikation des Buchs in allen Formaten sei auf Freitag vorverlegt worden, «wegen unvorhergesehener Nachfrage». Weiter hiess es in einer schriftlichen Stellungnahme von Henry Holt & Co: «Wir bestätigen, einen Brief von einem Anwalt Trumps erhalten zu haben. Wir sehen das Buch aber als einen aussergewöhnlichen Beitrag zum nationalen Diskurs und werden es publizieren.»

Am Donnerstagabend schrieb der Autor auf Twitter: «Ihr könnt das Buch morgen kaufen. Vielen Dank, Herr Präsident.»



Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President. — Michael Wolff (@MichaelWolffNYC) 4. Januar 2018

Könnten Trumps Anwälte die Publikation des Buchs vor Gericht anfechten?

«Nicht mal Donald Trumps Anwälte sind verrückt genug dafür», sagt Ben Wizner von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Die Klage hätte keinerlei Erfolgschance.

Wer ist der Autor?

Michael Wolff ist 64 Jahre alt und hat fünf Bücher geschrieben, unter anderem eine kontroverse Biografie über US-Medienmogul Rupert Murdoch. Als Journalist arbeitete er unter anderem für «Vanity Fair» und das «New York Magazine» und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Er ist aber nicht unumstritten. So schrieb etwa der frühere «New York Times»-Kolumnist über ihn: «Es war schon immer ein Problem Wolffs, dass er zwar alle Dinge weiss, aber einige davon falsch versteht.»

Worauf basiert das Buch?

Wolff hat laut eigenen Aussagen während 18 Monaten über 200 Gespräche geführt, so auch mit hochrangigen Beamten im Weissen Haus und dem Präsidenten selbst. Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte aber, Wolff habe nur einmal kurz mit dem Präsidenten gesprochen, nachdem der sein Amt angetreten hatte. Sie bezeichnete das Buch als «Fiktion».

Was steht in dem Buch?

20 Minuten hat die zehn brisantesten Aussagen in «Fire und Fury» zusammengefasst. Darunter etwa Steve Bannon über Treffen mit russischen Diplomaten: «Die drei führenden Leute im Wahlkampf dachten, es sei eine gute Idee, sich im Trump Tower mit einer ausländischen Regierung zu treffen – ohne Anwälte. Selbst wenn man dachte, das sei nicht verräterisch gewesen oder unpatriotisch oder üble Scheisse – und ich denke, dass all das zutrifft –, hätte man sofort das FBI anrufen sollen.»

Was hat Trump selbst zu den Vorwürfen gesagt?

Er streitet bisher kategorisch alles ab. Das Buch sei «voller Lügen, Falschdarstellungen und Quellen, die nicht existieren». Auf Twitter schrieb er am Donnerstagabend, er habe dem Autor keinen Zugang zum Weissen Haus gewährt und nie mit ihm gesprochen.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Januar 2018

