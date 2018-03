Das neue Gesicht der Anti-Merkel-Bewegung

Sie ist 21 Jahre alt, studiert in Hamburg Luxusmarken-Management, arbeitet nebenbei als Model und demonstriert jeden Montag gegen die deutsche Bundeskanzlerin. Auch diesen Montag nimmt Marie-Thérèse Kaiser mit Dutzenden anderen Merkel-Gegnern wieder an der «Merkel muss weg»-Demonstration beim Hamburger Dammtor-Bahnhof teil. So kündigte es Kaiser, laut ihrem Twitter-Account AfD-Mitglied, am Wochenende an.

Habe gerade mal wieder die neusten Tweets des #nonazishh durchstöbert... immer wieder lustig. Morgen wieder #merkelmussweg Demo in Hamburg. Und die ganzen Linksgrünen können sich noch so sehr darüber aufregen, wir werden trotzdem jeden Montag dort stehen. 😂👏🏻 #hh2603 — Marie-Thérèse Kaiser (@kaiser_mt) 25. März 2018

Seit Februar finden in Hamburg jeden Montag Demonstrationen unter dem Motto «Merkel muss weg» statt, diese Woche zum achten Mal.

Kaiser ist eine der jüngsten Teilnehmerinnen.

Sie berichtet regelmässig live von den Veranstaltungen und wirbt dafür auf ihrem Twitter-Kanal, auf dem sie auch Artikel vom rechten Magazin «Compact» teilt oder sich auf die Seite der rechtsextremen Identitären stellt. Dem Portal «Bento.de» sagte die 21-Jährige, Merkel sei «die Hauptverantwortliche für alles, was regierungstechnisch, politisch in unserem Land passiert. Und sie hat auf der ganzen Linie versagt», deshalb demonstriere sie.

Rechtsextreme Organisatoren

Die Teilnehmer bezeichnen sich selber als «besorgte Bürger». Laut dem Hamburger Verfassungsschutz reicht das Spektrum jedoch viel weiter: «Von mutmasslich unzufriedenen Demonstranten aus der bürgerlichen Klientel bis zu Personen aus der rechten und rechtsextremistischen Szene», darunter auch sogenannte «Reichsbürger».

Demnach sind die Organisatoren der Montags-Versammlungen den Behörden teilweise als rechtsextrem bekannt, entstammten auch dem Türsteher- und Hooligan-Milieu. «Wer an dieser Demonstration teilnimmt, weiss genau, mit wem er da demonstriert», so der Verfassungsschutz. Berührungsängste mit Rechtsextremisten gebe es bei den Teilnehmern nicht.

«Seite an Seite» mit den Reichsbürgern

Auch bei Kaiser, einst «Miss Norderney», nicht: Zumindest die Reichsbürger findet sie unbedenklich. Solange diese ihre Aussagen für sich behielten, «dürfen sie gern Seite an Seite mit mir demonstrieren», sagt sie Bento.de und betont, dass sie sich «ganz klar» von nationalsozialistischen Aussagen distanziere.

Den Vorwurf, sie gebe der zumindest teilweise rechtsextremen Demonstration ein bürgerliches Gesicht, weist sie dem Portal gegenüber zurück: «Ich lasse mich von niemandem instrumentalisieren, sondern vertrete lediglich meine ureigenen Interessen», sagt sie.

Dazu gehört offenbar auch der Auftritt in einem rechten Magazin. «Compact» porträtierte das Model in seiner neusten Ausgabe als «Schöne des Monats», was Kaiser als «Ehre» empfindet.

Ich habe die Ehre als „Schöne des Monats“ im neuen #compact Magazin zu erscheinen. Vielen Dank an Jürgen Elsässer und die Redaktion 😊 pic.twitter.com/PSjhE7Te4B — Marie-Thérèse Kaiser (@kaiser_mt) 23. März 2018

Den Bento-Artikel über sich kritisierte sie in einem ausführlichen Statement auf Facebook und sagte, ihre Aussagen seien teilweise aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Schwerverletzter bei Gegendemo

Bei den «Merkel muss weg»-Demonstrationen gibt es immer auch Protest aus dem linksgerichteten Lager. Als sich vergangene Woche rund 200 Merkel-Gegner versammelten, zählte die Polizei rund 900 Gegendemonstranten, darunter auch Linksextremisten. Wegen der Demos musste der Zugverkehr zwischenzeitlich eingestellt werden.

Bei Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern wurde ein «Merkel muss weg»-Demonstrant durch Tritte und Schläge schwer verletzt. Die Polizei fahndet mit Fotos nach den Tätern.

(kko)