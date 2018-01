Der Shutdown droht – und wo ist wohl Trump?

Um Mitternacht läuft die Frist ab. Einigen sich Republikaner und Demokraten im Senat nicht über den Regierungshaushalt, werden weite Teile der Regierungs- und Verwaltungsbehörden, aber auch Freizeiteinrichtungen wie Museen geschlossen.

Hunderttausende Beamte müssten dann zwangsweise Ferien machen. Wichtige Behörden wie das FBI oder die uniformierten Mitarbeiter der Streitkräfte sind davon ausgenommen.

Trump: Shutdown «sehr gut möglich»

Das US-Repräsentantenhaus hat zwar einem Gesetzentwurf zugestimmt, der einen Shutdown zumindest bis zum 16. Februar überbrücken soll. Doch noch fehlt das Ja der zweiten Kammer im US-Kongress. Ob es dieses bis 24 Uhr auch wirklich geben wird, ist gar nicht so sicher. Denn die Mehrheit der Republikaner im Senat ist hauchdünn – und nebst den Demokraten lehnen offenbar auch einige Republikaner die Gesetzesvorlage für eine Zwischenfinanzierung bis Mitte Februar ab.

So macht sich in Washington Nervosität breit. Einige Behörden teilten ihren Mitarbeitern bereits mit, sich auf einen Zwangsurlaub einzustellen. Und US-Präsident Donald Trump twitterte, ein Shutdown sei «sehr gut möglich».

Trump fliegt um 16 Uhr Ortszeit nach Mar-a-Lago

Sollte es tatsächlich so weit kommen, hat Trump die Schuldigen bereits ausgemacht: die Demokraten. Doch so einfach ist es nicht. Bei dem Hausshaltsstreit geht es nicht nur um eine abermalige Anhebung der Schuldenobergrenze: Sowohl Demokraten wie auch Republikaner haben den Streit mit zusätzlichen, umstrittenen Themen angereichert – von der Einwanderung bis zur Sicherheit.

Dass Trump inmitten des Trubels vorhat, Washington übers Wochenende den Rücken zu kehren, sorgt mancherorts zusätzlich für Irritation. Während sein Vize Mike Pence am Freitagabend zu einer dreitägigen Auslandreise aufbricht, will der Präsident bereits am Freitagnachmittag um 16 Uhr Ortszeit nach Florida fliegen und in sein Golfresort Mar-a-Lago fahren.

Twitterbotschaft statt präsidiale Unterschrift?

Bis dahin also müsste sich der Senat auf den Gesetzesentwurf geeinigt haben, denn dieser muss vom US-Präsidenten unterzeichnen werden – theoretisch. Doch offenbar denkt dieser nicht daran, seine Weekendpläne abzuändern.

So ist im Weissen Haus offenbar bereits die Rede davon, dass Trump via Twitter über den abgewendeten Shutdown informieren und den Gesetzesentwurf «zu einem späteren Zeitpunkt» unterzeichnen könnte, wie heisst.

Sollte es dazu aber nicht kommen und der Senat seine Zustimmung verweigern, dürfte der US-Präsident seinem Ärger bestimmt ebenfalls über Twitter Luft machen. Ein Shutdown würde nämlich nicht nur sein Wochenende auf dem Golfplatz ruinieren, sondern die Feier zum ersten Jahrestages seiner Amtseinführung gleich noch mit. Dieser ist am Samstag.

(gux)