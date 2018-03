Die Mähnen der Mächtigen

Valentina Petrenko ist die Vertreterin der sibirischen Republik Chakassien – doch sie ist mehr für ihre Haare als für ihre Politik bekannt. Beim Anblick ihrer Haarpracht rätseln derzeit Hunderte Twitter-User: Was ist das auf ihrem Kopf?

«Ich habe gerade die Haare der russischen Senatorin Valentina Petrenko entdeckt und muss diese Neuigkeit teilen», twitterte kürzlich Alex Bruce-Smith. «Valentina Petrenko ist so perfekt, so dramatisch, ich halte es nicht aus», kommentierte Rahel Aima den Post.

