Die bombastische Show eines gewieften Showmans

Nach der Ankündigung des Weissen Hauses wollte Trump in seiner ersten Rede zur Lage der Nation die Hand ausstrecken - auch zu den gegnerischen Demokraten. Gelang ihm am Dienstag Abend im US-Kongress dieses Kunststück? Und ist er dem Ziel näher gekommen, bei all jenen zu punkten, die ihn Mensch und als Präsident radikal ablehnen? Fünf Beobachtungen zur «State-of-the-Union»-Rede:

1. Es war eine TV-Show der Rekorde

Seine Anhänger bezeichneten die Rede als episch. Tatsächlich war sie mit rund 80 Minuten die drittlängste der US-Geschichte. Sie wurde mit 4,5 Millionen Tweets kommentiert, mehr als als alle anderen vor ihr. Und kein Präsident lud so viele Bürger auf die Zuschauertribüne, um mit ihnen seine Argumente zu illustrieren. Unter anderen führte Trump die Eltern von Gang-Opfern vor, einen afroamerikanischen Schweisser, ein weibliches Mitglied der Küstenwache, Adoptionseltern des Babys einer Drogenabhängigen, einen Grenzwächter und sogar einen am Bein amputierten nordkoreanischen Flüchtling, der grimmig seine improvisierten alten Krücken in die Höhe streckte.

Die Gäste, ob Opfer oder Helden, sollten die Herzen der Zuschauer erwärmen. Trump wollte patriotische Inbrunst erzeugen und zum Aufbruch zu neuen Ufern blasen. Die eigentlichen Adressaten der Rede waren dabei nicht die Gäste im Saal, sondern die Zuschauer vor den Fernsehschirmen. Bei ihnen wirkte die Rede: Nach einer CBS-Umfrage hielten sie 97 Prozent der Republikaner für gut, 72 Prozent der Unabhängigen und sogar 43 Prozent der Demokraten.

2. Am gewinnendsten war der Teil über die Wirtschaft

Am überzeugendsten wirkte Trump zu Beginn, als er die florierende Wirtschaft und die ersten Auswirkungen der Steuerreform anpries. Gegen tiefe Arbeitslosigkeit, neue Autofabriken und Millionen von neuen Investitionen lassen sich wenige ideologischen Einwände erheben. Trump appellierte an die traditionellen amerikanischen Werte von Glauben und Familie und sprach aus, was sehr viele Amerikaner immer gern hören: «Zusammen können wir absolut alles vollbringen.»

3. Seine Gegner konnte Trump nicht überzeugen

Die Vertreter der Oppositionspartei erhoben sich fast nur, wenn Helden oder Opferfamilien zu würdigen waren. Ansonsten blieben sie selbst beim unverdächtigen Lob des Wirtschaftsgangs sitzen und zeigten lange Gesichter. Nicht einmal bei den – im Verhältnis untergeordneten – Ausführungen Trumps zur Aussenpolitik erhielt er Applaus von den Demokraten. Diese erkannten, dass Trump vor allem politische Errungenschaften seines Vorgängers umzukehren gelobte. Ohne den Namen Barack Obamas zu erwähnen, beschrieb Trump Kehren in der Politik zum Iran, zu Kuba und zum Kampf gegen Terrorismus. Dort ordnete er ausdrücklich die Weiterführung des Gefangenenlagers Guantánamo Bay auf Kuba an. Zum Thema Nordkorea versprach Trump «totale amerikanische Entschlossenheit», was manchen Zuhörern womöglich einen leisen Schauer den Rücken hinunterjagte.

Gegen seine Widersacher war auch ein denkwürdiger Satz über die Beamtenschaft gemünzt. Trump forderte für seine Minister die Kompetenz, Bundesangestellte zu entlassen, die «das Vertrauen der Öffentlichkeit unterhöhlen oder das amerikanische Volk im Stich lassen.» Der Wunsch des Präsidenten wurde von einigen Kritikern als Angriff auf den behaupteten «deep state» interpretiert. Es wurde geargwöhnt, dass Trump mit dem Satz womöglich Sonderermittler Robert Mueller meinte. Doch Trump ging nicht konkret auf die Untersuchungen der Russensache ein.

4. In der Immigrationspolitik steckte unter dem Polsterhandschuh eine Stahlfaust

Das kontroverse Einwanderungsthema führte Trump mit Geschichten über kriminelle Ausländerbanden ein. Dann skizzierte er die letzte Woche veröffentlichten vier Säulen seiner neuen Immigrationspolitik. Doch er tat dies auf nicht ehrliche Weise. Den Vorschlag, den Familiennachzug zu begrenzen, betitelte er mit der fast schon Orwell-würdigen Formel: «Schutz der Kernfamilie.» Das war eine ebenso unwahre Beschönigung wie sein an die Demokraten gerichteter Aufruf zur Kooperation: Während er auf Einheit pochte, reckte Trump sein Kinn herausfordernd in die Höhe. Die eigentliche Botschaft: Euch werde ich's zeigen.

Die Rede machte nicht glaubhaft, dass in der Einwanderungspolitik eine Verständigung denkbar wird. Die «Dreamer» – illegal als Kinder eingewanderte Ausländer – werden womöglich weiter auf ihre Legalisierung warten müssen. Wie zum Trotz schleuderte Trump in den Raum: «Amerikaner sind auch Dreamer.»

5. Demokraten sind uneins

Die offizielle Replik auf Trumps Rede zur Lage der Nation gab Joe Kennedy III, ein erst 37-jähriger Abgeordneter aus Massachusetts. Der Enkel des JFK-Bruders Robert Kennedy ging in die alte Industriestadt Fall River, um die dortigen Arbeiter zu loben. «Bullys landen vielleicht einen Schlag», sagte er in Anspielung auf Trump. «Doch in der Geschichte der Vereinigten Staaten haben sie nie die Stärke und den Geist der Menschen erreicht, die vereint ihre Zukunft verteidigen.» Der junge Repräsentant mühte sich wacker ab. Seine Rede war besser als viele frühere Repliken, doch sie blieb ziemlich düster. Und mit der längeren und bombastischeren Trump-Show konnte seine Ansprache nicht mithalten.

Innerparteilich stiess die Wahl Kennedys auf einige Kritik, weil der unerfahrene Abgeordnete zu den gemässigten Demokraten zählt. Um radikalere Stimmen bemüht, wollten nicht weniger als fünf weitere Sprecherinnen und Sprecher Gegenreden halten. Darunter war auch Senator Bernie Sanders aus Vermont, der 2016 gegen Hillary Clinton angetreten war. Die Vielzahl der Erwiderungen weist darauf hin, dass die demokratische Partei ideologisch stark gespalten ist. Das wird ihr in Hinblick auf kommende Wahlen nicht unbedingt helfen.

Die vollständige Rede Donald Trumps:



(Quelle: YouTube/C-SPAN)