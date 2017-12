Diese zehn Gefahren drohen Trump 2018

Am Himmel über Donald Trump kämpfen Sonnenstrahlen mit dunklen Wolken um die Vorherrschaft. Kommentatoren urteilen mehrheitlich, dass der US-Präsident dank der vollzogenen Steuerreform das laufende Jahr mit einer – relativ gesehen – positiven Note abschliesse. Der politische Druck auf ihn und das Risiko eigener Fehltritte wird 2018 aber nicht nachlassen. Zu fürchten hat Trump vor allem folgende zehn Bedrohungen:

1. Robert Muellers Untersuchung

Trumps Anwalt Jay Sekulow hat im Dezember seine Erwartung wiederholt, wonach der mit der Russenabsprache betraute Sonderanwalt Robert Mueller seine Untersuchung in naher Zukunft zu einem Ende bringen werde. Trump habe nichts zu befürchten, behauptete Sekulow. Doch andere Stimmen behaupten das Gegenteil. Rechtsprofessor Jonathan Turley geht davon aus, dass Mueller sehr bald zusätzliche Anklagepunkte gegen den bereits beschuldigten Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort erheben wird. Sie sollen finanzielle Verfehlungen betreffen – eine Schiene, auf der auch Trump verletzlich ist. Seit Wochen versuchen Trump und seine politischen Freunde, dem Mueller-Team und der Bundespolizei FBI politische Absichten zu unterstellen. Ihr Ziel: Sie wollen allfällige Resultate der Untersuchung entkräften können. Damit verraten sie, dass sie sich Sorgen machen.

2. Einbruch der Wirtschaft

Donald Trump wird nicht müde, den fabelhaften Wirtschaftsgang der USA anzupreisen. Am Stephanstag twitterte er, dass die eben verabschiedete Steuerreform der Konjunktur zusätzlich nachhelfen werde und dass sich ein Jahr des Erfolgs abzeichne:

All signs are that business is looking really good for next year, only to be helped further by our Tax Cut Bill. Will be a great year for Companies and JOBS! Stock Market is poised for another year of SUCCESS!