Pfarrbrief sorgt für Oralsex-Skandal

Es ist der erste Pfarrbrief des neuen Jahres und er dürfte der Gemeinschaft St. Stephanus im deutschen Illingen noch lange in Erinnerung bleiben. Der Grund: Man kündigt im Internet das Fest des heiligen Blasius am 3. Februar an – mit einem verfänglichen Bild.

Nomen est omen?

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Zwar zeigt das Sujet einen Geistlichen, der einen Gläubigen segnet, auf den ersten Blick könnte die Position aber missverstanden werden. Auch der Text dazu gefällt vielen nicht: «Die Angst, die uns den Hals zuschnürt; die Wut, die uns sprachlos macht; die Schuld, die uns verstummen lässt; die Scham, die wie ein Kloss im Halse sitzt; das Unrecht, das uns lähmt – auf die Fürsprache des heiligen Blasius bitten wir Gott um Segen und Heilung.»

Was sich die Pfarrgemeinde dabei gedacht hat, weiss ich ja auch nicht.

«Motiv gelöscht, um Missinterpretationen zu vermeiden»

Auf Twitter und Facebook kursiert das Titelblatt seit einigen Tagen. Ausgerechnet der Schutzpatron der Blasmusik wird in dieser Pose mit Oralsex in Verbindung gebracht.

Die Gemeinde hat deshalb bereits reagiert und es von der Website gelöscht. Ein Bistumssprecher sagt zur «Bild»-Zeitung, dass sich die Zeichnung auf eine Legende des Heiligen Blasius beziehe. Sie zeige einen römischen Soldaten, den der Bischof im Gefängnis vor dem Erstickungstod gerettet habe. Aber: «Um weitere Missinterpretationen und falsche Kontextualisierungen zu vermeiden, wurde das Bild entfernt.»

Skulptur aus Vietnam zu zweideutig

Erste Ende des letzten Jahres kam es in Australien zu einem ähnlichen Vorfall. Die katholische Schule Blackfriars in Adelaide stand wegen Missbrauchsfällen immer wieder in den Schlagzeilen.

Eine Heiligenstatue reichte einem Jungen ein Stück Brot. Allerdings sorgte die etwas unglückliche Positionierung des länglichen Brötchens auf Hüfthöhe für etwas andere Konnotationen. Man habe die Skulptur in Vietnam anfertigen lassen, erklärte der Schulleiter damals. «Aber als die Skulptur bei uns ankam, empfanden wir sie dann doch als etwas zu zweideutig»

Diese Statue wurde mittlerweile abgeändert. Bild: via Twitter

