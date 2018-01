«Sieht so ein Pult aus, an dem jemand arbeitet?»

In den USA sind derzeit weite Teile des öffentlichen Dienstes lahmgelegt, weil der Kongress keine Einigung im Budgetstreit erzielt hat. Ämter und Behörden, aber auch Zoos bleiben vorerst geschlossen. Um zu illustrieren, wie Donald Trump auf eine Lösung hinarbeitet, veröffentlichte das Weisse Haus mehrere Fotos von ihm und schrieb dazu: «Präsident Donald Trump arbeitet während des Shutdowns im Oval Office.»

Wie die Schreibtische anderer Politiker aussehen, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Twitter-Usern fielen am Bild aber einige Ungereimtheiten auf. So hat Trump praktisch keine Arbeitsmaterialien auf dem Tisch. Eine Nutzerin fragt ironisch: «An alle, die sich mit Schreibtischen auskennen: Sieht das aus wie das Pult von jemandem, der arbeitet?»

Hey, all you People Who Know Desks: Does this look like the desk of somebody who works? #desktwitter #iknowyouareoutthere https://t.co/hrKMeN1ZAo