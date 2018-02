So eine Militärparade will Donald Trump auch

Der Präsident sei ein grosser Unterstützer der «grossartigen amerikanischen Soldaten, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um die Sicherheit unseres Landes zu garantieren», sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Dienstag. Er habe das Verteidigungsministerium gebeten, eine Zeremonie zu prüfen, bei der alle US-Bürger ihre Wertschätzung zeigen könnten. Der Generalstabschef der US-Armee, Joe Dunford, sagte während eines Besuchs in Bangkok, die Vorbereitungen für die Zeremonie hätten bereits begonnen.

Die «Washington Post» berichtet unter Berufung auf einen Militärangehörigen, dass das Pentagon die Parade am Veteranentag am 11. November abhalten wolle. Dann wird in den USA des Endes des Ersten Weltkrieges gedacht.

Kritik am Vorhaben liess nicht lange auf sich warten: «Was für eine absurde Geldverschwendung!», sagte der demokratische Kongressabgeordnete Jim McGovern. «Trump handelt eher wie ein Diktator als ein Präsident. Amerikaner verdienen Besseres.»

Trump hatte letztes Jahr in Frankreich an der alljährlichen Parade zum 14. Juli in Paris teilgenommen und sich beeindruckt gezeigt.



(nk/afp)