«Titanic» macht das Beste aus dem Asylstreit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben ihren alten Streit um die Asylpolitik wieder aufgenommen.

Nachgeben scheint für keinen der beiden eine Option, und so ist in Deutschland bereits die Rede von einer schweren Regierungskrise, von einem Auseinanderbrechen der Union. Eine Meldung des Satiremagazins «Titanic» brachte kurzzeitig viele zum Durchdrehen.

Doch ernsthaft: Um was geht es in dem Streit überhaupt? Antworten in der Bildstrecke.

(gux)