Werden Fingerabdrücke in EU-IDs bald Pflicht?

Die EU-Kommission will offenbar durchsetzen, dass IDs künftig in allen EU-Mitgliedstaaten mit einem digitalen Fingerabdruck versehen werden. Die Ausweise sollten zudem mit weiteren biometrischen Daten des Besitzers versehen werden, berichtet die «Welt» in ihrer Montagsausgabe unter Berufung auf einen Gesetzesvorschlag, den die EU-Kommission am Dienstag vorlegen will.

Umfrage Halten Sie Fingerabdrücke in IDs für sinnvoll? Ja, auf jeden Fall.

Nein, das ist keine gute Idee.

Weiss nicht.

«Wir müssen die Schrauben anziehen, bis es keinen Raum mehr gibt für Terroristen oder Kriminelle und keine Mittel mehr für sie, Anschläge durchzuführen», sagte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos der «Welt». «Das bedeutet, dass ihnen der Zugang zu Geld, gefälschten Dokumenten, Waffen und explosiven Stoffen versperrt werden muss und sie zugleich daran gehindert werden müssen, unsere Grenzen unentdeckt zu überqueren.»

Deswegen müssten die «Sicherheitsvorkehrungen von Personalausweisen» verbessert werden, sagte Avramopoulos. In Deutschland sind Fingerabdrücke als Identifikationsmerkmal bisher freiwillig.

(mlr/afp)