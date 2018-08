Erdogan mit Sanktionen gegen US-Minister

Nach den US-Sanktionen gegen türkische Minister ergreift die Türkei entsprechende Gegenmassnahmen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete am Samstag das Einfrieren möglicher Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres in der Türkei an, wie er in einer Fernsehansprache in Ankara bekanntgab.

Hintergrund des Streits zwischen den beiden Nato-Partnern ist die Inhaftierung eines US-Pastors in der Türkei, dessen Freilassung Washington verlangt.

(afp)