Erster Autosalon nur für Frauen eröffnet

Der erste Autosalon nur für Frauen hat am Donnerstag im saudiarabischen Dschidda seine Tore geöffnet. Bevor sie sich in fünf Monaten erstmals offiziell hinters Steuer setzen dürfen, können sich Frauen das passende Auto für den historischen Moment aussuchen.

An der Messe berät ein komplett weibliches Verkäuferteam die Kundinnen. Sie beantworten auch Fragen der Finanzierung.

In dem erzkonservativen Königreich war Ende September das Fahrverbot für Frauen aufgehoben worden, gegen das Menschenrechtsaktivisten mehr als drei Jahrzehnte gekämpft hatten. Ab Juni dürfen Frauen Auto und Motorrad fahren sowie Lastwagen steuern. Bis dahin soll alles auf die Millionen von neuen Verkehrsteilnehmerinnen vorbereitet sein.

Modernisierungsprogramm

Die Fahrerlaubnis für Frauen ist Teil eines Modernisierungsprogramms von Kronprinz Muhammad bin Salman mit dem Namen «Vision 2030». Neuerdings dürfen Frauen auch Fussballstadien betreten. Am Freitag sind sie bei der Partie Al-Ahli gegen Al-Batin der ersten saudiarabischen Liga zugelassen. Ab März dürfen sie ins Kino gehen.

Frauen sind in dem muslimischen Königreich mit zahlreichen Restriktionen belegt. So muss ein männliches Familienmitglied – in der Regel der Vater, der Ehemann oder der Bruder – Frauen eine Erlaubnis geben, bevor diese studieren oder reisen können.

