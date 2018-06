Für Merkel gibt es noch einen Ausweg

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich für eine bessere Kontrolle der Migration von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union einsetzen. In einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel in Brüssel sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag, die Sekundärmigration innerhalb der EU müsse besser geordnet und gesteuert werden. Wenn Regelungen dazu nicht mit allen Mitgliedstaaten erreicht werden könnten, brauche es eine «Koalition von willigen Ländern».

Dies dürfe aber nicht «unilateral», nicht «unabgestimmt» und nicht «zu Lasten Dritter» geschehen, «sondern im Gespräch mit Partnern», hob Merkel hervor. Das sei keine perfekte Lösung, aber ein Anfang für eine Steuerung und Ordnung der Sekundärmigration, an der dann in Zukunft weitergearbeitet werden müsse.

Zerreissprobe für die Union

Der zweitägige EU-Gipfel beginnt am Nachmittag in Brüssel mit Beratungen zur europäischen Verteidigung, der Handelspolitik und den EU-Finanzen. Am Abend geht es dann um die Flüchtlingsfrage.

Merkel sucht dabei im Asylstreit mit der CSU politische Rückendeckung für ihre Pläne, bilaterale Abkommen zur schnelleren Rückführung bereits registrierter Asylbewerber zu schliessen.

Ohne europäische Lösung droht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) damit, solche Migranten im nationalen Alleingang an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Der Konflikt stellt die Union vor eine Zerreissprobe. Welchen Ausweg es jetzt noch gibt, sehen Sie im Video.

In getrennten Sitzungen wollen CDU und CSU am Sonntag das von Merkel Erreichte bewerten. Es wird erwartet, dass Seehofer und Merkel vorher über die Ergebnisse des EU-Gipfels beraten.

Das Video in diesem Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro7/Sat1.

(kko/afp)