Für sie wollte Trump Jr. schwangere Frau verlassen

Nach zwölf Jahren Ehe und fünf «wunderbaren Kindern» haben Donald Trump Junior, ältester Sohn des US-Präsidenten, und seine Frau Vanessa letzte Woche Berichte über ihre Scheidung bestätigt. Dass die beiden Eheprobleme hatten, war US-Medien nicht neu. Jetzt aber werden pikante Details bekannt.

Laut dem Nachrichtenportal «Page Six» habe es bereits eine riesige Beziehungskrise gegeben, als Vanessa 2011 mit ihrem dritten Kind schwanger war. Damals soll ihr Mann eine Affäre mit der R&B-Sängerin Aubrey O’Day gehabt haben. Die beiden sollen sich heimlich in verschiedenen Städten getroffen und einander Liebesbriefe geschrieben haben.

Trump «verfolgte» O’Day regelrecht

Trump Jr. und O’Day lernten sich auf dem Set von Trumps Fernseh-Reality-Show «Celebrity Apprentice» kennen – sie war Kandidatin in der Sendung, er eine Art Berater für die NBC-Produktion. Eine anonyme Quelle sagte gegenüber «Page Six», dass der Trump-Sohn die Frau regelrecht belagert habe. «Er war es, der sie verfolgte. Er erzählte ihr, dass seine Ehe dabei sei, sich aufzulösen.» Der Insider glaubt jedoch, «dass die Ehe mit Vanessa schon lange vor Aubrey vorbei war».

Für O’Day sei Trump Jr. gar bereit gewesen, seine schwangere Frau zu verlassen. «Vanessa war am Boden zerstört.» In dem Moment habe sich allerdings Vater Donald Trump in die Angelegenheit eingemischt, erzählte eine zweite Quelle aus dem Umfeld der Trumps. «Trump Senior sagte seinem Sohn, er solle damit aufhören.» Ein weiterer Insider verriet dem Portal, dass auch Vanessa sich überlegt habe, ihren Mann zu verlassen. «Ich denke, das war der Untergang ihrer Beziehung.»

Aubrey O’Day schweigt zu ihrer angeblichen Affäre mit dem Präsidenten-Sohn. Derzeit ist sie in einer Beziehung mit DJ Pauly D., bekannt aus der MTV-Sendung «Jersey Shore». Nutzer auf Social Media vermuten nun, dass ihr Lied «DJT» Donald Trump Jr. gewidmet ist. Darin singt O'Day unter anderem: «Ich hasse mich dafür, dass ich dich liebe. Ich hasse mich dafür, dass ich unsere Liebe sterben liess. (...) Sag mir, dass du mich liebst, sag mir, dass du mich brauchst.»

Aubrey O’Day had an affair w Trump Jr, while filming The Apprentice, while his wife was pregnant, then dumped her & she wrote a song about it? DJT 💀 pic.twitter.com/HxQFbH8jcS — Myriam🏔 (@maximusmom22) March 19, 2018

Facts:

- Donald Trump Jr. had an affair with entertainer Aubrey O'Day While Vanessa Trump was pregnant with their 5th child.

- Aubrey O'Day supports Obama.



Two options:

1 Don Jr. is an “undercover” Democrat

2 This affair is "OBAMA'S FAULT" — Luisa Haynes (@wokeluisa) March 20, 2018

