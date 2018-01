Ist Donald Trump wirklich kein Rassist?

«Ich bin kein Rassist. Ich bin die am wenigsten rassistische Person, die Sie jemals interviewen werden» – mit diesen Worten reagierte US-Präsident Donald Trump auf die Entrüstung, die seiner vermeintlichen Äusserung zu «Drecksloch-Staaten» folgte.

In der Vergangenheit war Trump immer wieder Rassismus vorgeworfen worden. Doch was ist dran an diesem Vorwurf? Weggefährten des früheren Immobilienmoguls und seine eigenen Worte und Taten zeichnen ein widersprüchliches Bild.

Das spricht für Trumps Aussage

• Im ersten TV-Interview nach seiner Wahl schlug Trump versöhnliche Töne an: «Habt keine Angst», richtete er sich im November 2016 an die Menschen, die gegen ihn demonstrierten, und verurteilte jegliche Übergriffe gegen Angehörige von Minderheiten. «Wenn es hilft, werde ich Folgendes sagen, und ich werde es direkt in die Kameras sagen: Hört auf damit!»

• Stephen Moore, Wirtschaftsanalytiker bei CNN und einer von Trumps Wirtschaftsberatern während des Wahlkampfs, schlug im Sommer 2017 in einem Kommentar für die «Chicago Tribune» vor, nicht Trumps Worte, sondern seine Taten als Messlatte zu nehmen. Die Arbeitslosenquote unter Schwarzen sei gesunken, zudem setze sich der Präsident für eine freie Schulwahl ein, wovon auch schwarze und hispanische Kinder profitieren würden.

• Afroamerikanische Menschen aus seinem engeren Umfeld bescheinigen dem US-Präsidenten mehrheitlich, nicht rassistisch zu sein. Das Model Kara Young, mit dem Trump vor fast 20 Jahren zwei Jahre lang liiert war, sagte laut der «New York Times»: «Ich hörte ihn niemals abschätzige Kommentare über Menschen jedweder Rasse machen.» Gefragt, ob er ein Rassist sei, antwortete sie: «Das war nicht meine Erfahrung.»

• Die wenigen afroamerikanischen Politiker in Trumps Umfeld finden lobende Worte für ihn. Katrina Pierson, die Sprecherin seiner Präsidentschaftskampagne, nannte sich der «Times» gegenüber als Beweis dafür, dass Trump nicht rassistisch sei. «Ein Rassist wählt keine alleinstehende schwarze Mutter aus, um seine ganze Präsidentschaftskampagne zu repräsentieren», so Pierson.

• Der Präsident «sieht Hautfarbe nicht auf die Art wie der Durchschnittsmensch», zitiert die «Times» die Afroamerikanerin Lynne Patton, die beim Ministerium für Wohnungsbau für New York und New Jersey zuständig ist. Er bewerte Menschen nur aufgrund ihrer Erfolge und Fehler.

Das spricht gegen Trumps Aussage

• Trump hat sich wiederholt abfällig über Mexikaner geäussert. Sie seien alle Drogenhändler und Vergewaltiger, sagte er während des Wahlkampfs. Zudem zweifelte er an der Eignung eines Bundesrichters, weil dieser Mexikaner sei.

• Nach der Gewalt rechtsextremer «white supremacists» in Charlottesville im August 2017 verharmloste Trump die Unruhen, machte «viele Seiten» verantwortlich und sprach von «feinen Leuten» auf beiden Seiten.

• Wiederholt unterstellte Trump seinem Vorgänger Barack Obama, nicht in den USA geboren worden und Muslim zu sein.

• Als David Duke, der Ex-Anführer des Ku-Klux-Klans zur Wahl Donald Trumps aufrief, distanzierte sich der Präsidentschaftskandidat nicht von ihm. Er behauptete vielmehr, Duke nicht zu kennen, was nachweislich falsch ist.

• Kip Brown, der als Teenager in den 1980er-Jahren im damaligen Luxus-Casino-Hotel Trump Castle in Atlantic City arbeitete, berichtete dem Magazin «The New Yorker» im Jahr 2015 folgende Anekdote: Wenn Trump mit seiner damaligen Frau Ivana ins Casino kam, «dann haben die Chefs alle schwarzen Mitarbeiter wegbeordert (...) Sie haben uns alle nach hinten verfrachtet.»

• Im kritischen Buch «Trumped!» von 1991 erinnert sich ein Ex-Casino-Manager, wie Trump sich beschwerte: «Ich habe Schwarze, die mein Geld im Trump Castle und im Trump Plaza zählen! Ich hasse das.» Einen Angestellten hatte er dabei besonders im Visier: «Ich glaube, der Typ ist faul. Und das ist wahrscheinlich nicht sein Fehler, weil Faulheit zum Charakter der Schwarzen gehört. (...) Es ist nichts, was sie kontrollieren könnten.» Dass diese Aussagen wirklich so gefallen sind, ist allerdings nicht belegt.

• Der erste Rassismus-Verdacht gegen die Trump-Familie war 1973 Gegenstand eines Gerichtsverfahrens. Das Justizministerium verklagte die Immobilienfirma von Donald Trumps Vater Fred, weil diese Bewerbern aufgrund «ihrer Rasse und Hautfarbe» angeblich keine Wohnungen vermieten wollte. Sohn Donald bestritt die Vorwürfe damals und das Gericht gab ihm recht.

(mlr)