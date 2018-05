Hier rennen die Menschen in Paris um ihr Leben

Alles über die Terrormiliz Islamischer Staat – und unsere Angst vor den Pop-Dschihadisten.>>> Wie der «Islamische Staat» entstand und wie seine Zukunft aussieht.>>> Wie der IS strukturiert ist, und warum man ihn eigentlich nicht als Terrororganistation bezeichnen kann.>>> Weshalb Europäer in den Dschihad ziehen und wie der IS sie benutzt.>>> Wie sich Europa gegen die Rückkehrer rüstet.Das IS-Spezial – angereichert mit zahlreichen Experten-Interviews, interaktiven Grafiken, Videos und Bildern – finden Sie >>> hier