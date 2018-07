Frauen tanzen aus Solidarität mit Maedeh

Der Schuss geht für die iranischen Sittenwächter nach hinten los: Nachdem bekannt geworden war, dass Maedeh Hojabri in Teheran festgenommen wurde, weil sie auf Instagram zu Popliedern getanzt hatte, tauchen auf Social Media immer mehr Videos mit tanzenden Frauen auf.

Unter den (übersetzten) Hashtags #Tanzen_ist_kein_Verbrechen und #Tanz_und_wir_werden_alle_tanzen unterstützen Iranerinnen die junge Frau, die vergangenen Freitag dazu gezwungen wurde, im staatlichen Fernsehen Reue zu zeigen und sich für ihre Beiträge zu entschuldigen. Auch Frauen in europäischen Städten posten mittlerweile Tanzvideos, mit denen sie ein Zeichen ihrer Solidarität mit Maedeh Hojabri setzen.

Überall wird getanzt

«Ich tanze, um den Behörden zu zeigen, dass sie mir meine Freude und Hoffnung nicht wegnehmen können, indem sie junge Mädchen wie Maedeh verhaften», twitterte eine Nutzerin aus dem Iran.

میرقصم تا ببیند و بدانند با گرفتن نوجوان‌ها و مائده ها نمی‌توانند شادی و امید را از ما بگیرند و ما امید به دیدن ایرانی آزاد،شاد و با آینده روشن داریم.#مائده_هژبری #برقص_تا_برقصیم #westandtogether#westandwithpahlavi

ریتوییت لطفا تا همه ببینند🙏 pic.twitter.com/oGsWPSETGL — داش مَموشی (@dashmamush2014) 8. Juli 2018

Blogger Hossein Ronaghi kommentierte: «Wenn man Leuten in anderen Ländern erzählt, dass 17- und 18-jährige Mädchen fürs Tanzen verhaftet werden, mit dem Vorwurf, es sei sittenwidrig, während Kinderschänder frei herumlaufen, dann würden sie nur lachen. Weil das für sie unvorstellbar wäre.»

If you tell people anywhere in the world that 17 and 18-year-old girls are arrested for their dance, happiness and beauty on charges of spreading indecency, while child rapists and others are free, they will laugh! Because for them, it's unbelievable. — Hossein Ronaghi (@HosseinRonaghi) 9. Juli 2018

Wie BBC berichtet, hat die iranische Sittenpolizei strenge Vorschriften, was Tanzen angeht. So darf eine Frau nicht mit Männern tanzen, ausser es sind Mitglieder ihrer Familie. Maedeh Hojabri hatte sich in ihren Videos ausserdem ohne den für Iranerinnen in der Öffentlichkeit obligatorischen Hidschab gezeigt.

Iranian authorities recently arrested a teenage girl because she loves dancing & had posted her videos to Instagram. In response, my wonderful @amnesty colleagues joined in solidarity with Maedeh Hojabri & other brave girls and women demanding their rights in Iran #برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/TgISoaDVLH — Mansoureh #FBPE (@Mansourehmi) 9. Juli 2018

We stand (and dance) in solidarity with Iranian instagrammer #MaedehHojabri, arrested for expressing her creativity and sharing her love of #dance with the world. #DancingIsNotACrime! Do you agree? Why not share your own video and tag us. #Iran🇮🇷 #FreeMaedeh #WomensRights pic.twitter.com/FBWdkOptvq — Amnesty UK (@AmnestyUK) 9. Juli 2018

People in Iran & across the world are posting videos of themselves dancing to stand in solidarity w/ 17 yr old Maedeh Hojabri who was arrested by Iran’s security forces for sharing videos of herself dancing at home | #DancingIsNotACrime #برقص_تا_برقصيم pic.twitter.com/HsMNr2K0fg — Samira Ghaderi (@Samira_Ghaderi) 9. Juli 2018

