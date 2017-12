Jeder zweite Deutsche will Merkels Rücktritt

Nach dem Scheitern der Verhandlungen um eine «Jamaika»-Koalition der Unionsparteien, der Grünen und der FDP im November verliert die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich an Rückhalt in der Bevölkerung.

Laut einer einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der deutschen Nachrichtenagentur dpa wollen 47 Prozent der Deutschen, dass Merkel im Fall einer Wiederwahl zur Regierungschefin schon vor dem Ende der Wahlperiode im Jahr 2021 aus dem Amt scheidet. Nur 36 Prozent der Befragten wollen, dass sie den Posten bis 2021 behält.

Kurz nach der Bundestagswahl Anfang Oktober sah das noch anders aus. Bei der damaligen YouGov-Umfrage hatten sich nur 36 Prozent für einen vorzeitigen Abgang ausgesprochen, 44 Prozent wollten Merkel bis 2021 im Amt sehen.

«Deutschland kann mit Merkels Rezepten nicht mehr bestehen»

Am 7. Januar 2017 beginnen SPD sowie die Unionsparteien CDU und CSU Sondierungsgespräche für die Regierungsbildung. Das Ergebnis könnte eine grosse Koalition oder eine Minderheitsregierung unter Merkel sein. Aber auch Neuwahlen oder ein neuer Anlauf für das «Jamaika»-Bündnis sind möglich.

Letzteres kommt für die FDP aber nur mit neuem Personal, also ohne Angela Merkel, in Frage, wie der Vorsitzende Christian Lindner im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» sagte. FDP-Vize Wolfgang Kubicki doppelte am Mittwoch nach und machte die Kanzlerin für das Scheitern der Jamaika-Sondierungen verantwortlich.

Merkel sei es nie darum gegangen, Jamaika hinzubekommen, sagte Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Sie hat daran gebastelt, die Fortsetzung der grossen Koalition zu erreichen. Das ist ihr gelungen.» Die SPD sei heute genau da, wo Merkel sie haben wolle, sagte Kubicki weiter. Mit Merkels «Rezepten der letzten zwölf Jahre» werde Deutschland in Zukunft nicht bestehen können, bekräftigte er.

SPD rutscht unter 20-Prozent-Marke

Obwohl die Umfragewerte Merkels gesunken sind: Bei der Kanzlerpräferenz liegt die Amtsinhaberin auch zum Jahresende weit vor SPD-Chef Martin Schulz. Wenn die Deutschen ihren Regierungschef direkt wählen könnten, würden sich 47 Prozent für Merkel entscheiden (Vorwoche: 48 Prozent). Nur 19 Prozent würden Schulz wählen (Vorwoche: 21 Prozent), heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Forsa-Instituts für die Sender RTL und n-tv.

Der Umfrage zufolge ist die SPD gar unter die 20-Prozent-Marke gerutscht. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten nur auf 19 Prozent – ein Minus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Die Union legt um einen Zähler auf 34 Prozent zu.

Die Grünen kommen in der Umfrage auf zwölf Prozent, ebenso wie die AfD. Die Linke steht bei zehn Prozent, die FDP bei acht Prozent. Fünf Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt demnach bei 21 Prozent.

(kko/afp)