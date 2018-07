Juncker küsst mal wieder – Trump gefällts

Mit dem Durchbruch im Handelskonflikt hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker etwas geschafft, was keiner vor seiner Washington-Visite erwartet hatte: Er hat US-Präsident Donald Trump an den Verhandlungstisch gebracht und die Gefahr von Autozöllen und einem Handelskrieg zwischen Europa und den USA zumindest vorläufig gebannt.

Besiegelt wurden die dreieinhalb Stunden Gespräche mit einer engen Umarmung und – ganz nach Juncker-Manier – einem Kuss für den US-Präsidenten.

Vor zwei Wochen nannte Trump die EU noch einen unfairen Handelspartner und gar «Feind». Nach dem Treffen mit dem 63-jährigen Luxemburger hat er nun offenbar seine Liebe zur EU entdeckt. «Offensichtlich lieben sich die Europäische Union (...) und die Vereinigten Staaten (...)», twitterte Trump am Mittwoch zum Kussfoto mit Juncker aus dem Oval Office.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0