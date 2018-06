Kanada legalisiert Gras und Trudeau freuts

Kanada hat als erstes führendes Industrieland der Welt den Anbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Der Senat des Landes stimmte am Dienstagabend in letzter Lesung der Legalisierung zu. In der endgültigen Abstimmung waren 52 Senatoren für den Gesetzentwurf, wie der Sender CTV berichtete. Es gab 29 Gegenstimmen.

Premierminister Justin Trudeau, der die Legalisierung bereits im Wahlkampf versprochen hatte, begrüsste den Entscheid. «Es war zu einfach für unsere Kinder, Marihuana zu bekommen – und für Kriminelle, die Profite davon einzusacken. Heute ändern wir das», schrieb Trudeau auf Twitter.



It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept