Mann schiesst in Trumps Golfclub um sich

Schüsse in Donald Trumps Golfclub in Florida. Wie die Polizei in Miami auf Twitter schreibt, sei es zu einem Schusswechsel gekommen. Der offenbar verwirrte Mann konnte festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Über seinen Zustand ist zurzeit nichts bekannt. Gemäss der Polizei soll es keine Opfer gegeben haben.

Kurz vor 1.30 Uhr Lokalzeit wurde die Polizei gerufen, weil sich ein aktiver Schütze im Trump National Doral Golfclub in Miami befand. Dieser hätte wirres Zeug geredet und wollte eine amerikanische Fahne über den Empfangstisch des Golfclubs legen, schreibt die Nachrichtenagentur AP. Nach einem Schusswechsel konnte der Mann schliesslich neutralisiert werden.

«Sie riskierten ihr Leben»



«Er hatte geschrien und verwirrende Aussagen über Präsident Trumps gemacht. Ausserdem hatte er eine amerikanische Flagge, die er beim Empfang hinlegen wollte», sagt Juan Perez, Direktor der Miami-Dade-Polizei zu AP. Die Beamten hätten keine Sekunde gezögert und den Mann, der in der Lobby des Hotels des Golfclubs rum schoss, festgenommen. «Sie riskierten ihr Leben in vollem Bewusstsein, dass sie Leben in dem Hotel retten mussten.»

Gemäss Perez sei mittlerweile auch das FBI unterwegs, um den Fall zu untersuchen. Der riesige Golfclub war umstellt von Polizisten, Helikopter kreisten in der Luft.

(1 of 2) #MDPD: The Florida Department of Law Enforcement is investigating a police involved shooting that occurred at the @TrumpDoral. Officers responded to a shots fired call where a male subject was shot by responding officers. pic.twitter.com/vT69t5tZOs — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 18, 2018

(2 of 2) The subject was transported to a local hospital, his condition is unknown. No shooting victims have been reported at this time. More information to follow as it becomes available. pic.twitter.com/auJSYiRJbo — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 18, 2018

(bee)