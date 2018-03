Freundin (18) des Täters steht unter Terrorverdacht

Hübsch, lächelnd, zurückhaltend und mit funkelnden blauen Augen – so beschreibt die Nachrichtenagentur AFP die junge Marine P. aus Carcassonne. Nach den Attacken eines IS-Anhängers mit vier Toten in Südfrankreich ist auch dessen Freundin ins Visier der Ermittler geraten. Gegen Marine P. wird wegen des Verdachts der terroristischen Verschwörung ermittelt. Bereits am Montag erschien die 18-Jährige vor Gericht. Sie befindet sich in vorübergehendem Polizeigewahrsam.

Dem Staatsanwalt François Molins zufolge befand sich P. wie ihr Freund, der 25-jährige Schütze Radouane Lakdim, auf einer Watchliste für potenzielle Terroristen.

Facebook-Post am Morgen vor Geiselnahme

Bei ihrer Festnahme schrie die junge Frau laut «Guardian» «Allahu Akbar» («Gott ist gross»). Den Ermittlern zufolge hörte sie im Januar auf, mit dem am Freitag von der Polizei getöteten Attentäter zu telefonieren. Sie vermuten jedoch, dass beide über versteckte Apps weiter Kontakt hatten.

Am Morgen der Attacken postete Marine P. in sozialen Medien, dass Ungläubige in die Hölle kommen würden. Sie bestreitet jedoch, von den Plänen ihres Freundes gewusst zu haben oder etwas mit diesen zu tun gehabt zu haben.

Marine P. konvertierte im Alter von 16 Jahren zum Islam. Ihre Schwester, die anonym bleiben will, beteuert, die 18-Jährige sei unschuldig. Marine, die bei ihren Eltern lebt, habe keine Anzeichen von Radikalisierung gezeigt, sagte die Schwester zu französischen TV-Sendern.

Ein ganz normaler Teenager?

«Meine Schwester ist keine Kriminelle. Sie hat die Schule wiederholt, hat ihren Abschluss gemacht. Es ging ihr gut und sie suchte einen Job», zitiert AFP die in Tränen aufgelöste Schwester.

Marine P. sei nie in die Moschee gegangen, so ihre Schwester. Sie habe am Morgen gebetet und ab und zu eine Sure auf Facebook gepostet, ansonsten habe man zusammen Filme auf Netflix geschaut. Wenn die Eltern Schweinefleisch gegessen hätten, sei das kein Problem gewesen, ebenso wie die Eltern umgekehrt kein Problem damit gehabt hätten, dass ihre Tochter während des Ramadan fastete.

Auf einem nicht veröffentlichten Familienfoto wirkt Marine, deren muslimischer Name Assia lautet, wie ein ganz normaler Teenager: Sie trägt Make-up, hat das Haar zu einem Knoten zusammengebunden und schmollt in die Kamera.

«Sie hatte wenige Freunde»

Mit ihrer Familie lebt sie seit mehreren Jahren in einer Sozialwohnung am Rande von Carcassonne, in einem ärmlichen Viertel voller grauer zweistöckiger Häuser. Der Vater, so berichtet eine Nachbarin, sei ein freundlicher Mann, der stets lächle und von morgens bis abends arbeite.

Warum Marine P. sich mit Radouane Lakdim einliess, kann die Schwester nicht verstehen. «Sie hatte sehr wenige Freunde. Ihre beste Freundin ist homosexuell», erzählt die Schwester. Lakdim sei nie zu Besuch gewesen und Marine sei nie in seinem Haus gewesen, betont die Schwester.

Lakdim kam als Baby aus Marokko

Ein Kindheitsfreund des Attentäters sagte zu AFP: «Wir wussten nicht einmal, dass er eine Freundin hatte.» Andere Freunde berichten, das Paar habe nie zusammen gefeiert und sei auch nie verreist.

Der Islamist Lakdim wurde in Marokko geboren, kam als Baby nach Frankreich und war seit 13 Jahren französischer Staatsbürger. Lakdim hatte am Freitag bei mehreren Attacken in der Region Carcassonne insgesamt vier Menschen erschossen, 15 weitere wurden verletzt. Zudem nahm er Geiseln in einem Supermarkt. Nach stundenlangem Drama erschossen Spezialkräfte der Polizei den Angreifer, der sich als «Soldat» des IS bezeichnet hatte. Der IS hatte die Attacken anschliessend für sich reklamiert.

