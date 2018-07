Merkel und Seehofer einigen sich

CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer hat eine Lösung im Asylstreit mit der CDU bestätigt und will im Amt bleiben. «Wir haben uns geeinigt», sagte Seehofer am Montagabend nach stundenlangen Verhandlungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.

Die Einigung erlaube es ihm, sein Amt als Innenminister weiterzuführen, sagte Seehofer. CDU und CSU wollen für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten.

Treffen mit Koalitionspartner SPD

Aus diesen Zentren sollen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden, heisst es in der Vereinbarung von CDU und CSU vom späten Montagabend.

Als nächstes stand für die Union am späten Abend ein Treffen mit Koalitionspartner SPD an. SPD-Chefin Andrea Nahles und Finanzminister Olaf Scholz waren dafür im Kanzleramt eingetroffen. Die Sozialdemokraten hatten sich 2015 gegen Transitzentren gewehrt.

