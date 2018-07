Mit Nowitschok vergiftete Frau stirbt im Spital

Die mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftete Britin ist tot. Dies teilte die Polizei im Südwesten Englands am Sonntagabend mit. Die 44-jährige Frau und ihr 45-jähriger Partner waren vor einer Woche in ein Spital in Salisbury eingeliefert worden.

Der Mann, der dem Gift am 30. Juni ebenfalls ausgesetzt war, befinde sich weiter im kritischen Zustand. Wegen des Todes der Frau seien nun Mordermittlungen aufgenommen worden, erklärte die Polizei. Sie hinterlasse drei Kinder, sagte der Leiter der britischen Antiterroreinheit, Neil Basu.

Nach Angaben der Ermittler waren die Frau und ihr Partner demselben Nervenkampfstoff ausgesetzt gewesen wie derjenige, mit dem der frühere russische Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia Anfang März in Salisbury vergiftet worden waren. Sie haben beide überlebt. Die Polizei glaubt, dass das Paar möglicherweise einen Gegenstand oder ein Fläschchen berührt hat, das für den Anschlag auf die Skripals verwendet wurde.





(kaf/afp/sda)