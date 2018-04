Diese Waffen könnten Trump und Putin einsetzen

In seinem Tweet von Mittwoch fand US-Präsident Donald Trump klare Worte: «Russland hat geschworen, sämtliche Raketen auf Syrien abzuschiessen. Mach dich startklar, Russland. Weil sie kommen werden, hübsch, neu und ‹smart›. Ihr solltet nicht mit einem Tier zusammenarbeiten, das sein eigenes Volk mit Gas tötet und es geniesst.» Welche Taten diesen Worten folgen werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Inzwischen hat Trump seine Drohung zwar etwas abgeschwächt. Es sei nicht klar, wann der Angriff auf Syrien stattfinden werde, twitterte er am Donnerstag.



Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”