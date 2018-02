FPÖ-Star tritt wegen Nazi-Skandal ab

Er war jung, dynamisch und aufstrebend, einer der Stars der österreichischen Rechtspartei FPÖ: der 31-Jährige Udo Landbauer. Schon mit 26 Jahren sass er im Parlament des Bundeslandes Niederösterreich, am Sonntag wurde er in die Landesregierung gewählt. Der bisherige Höhepunkt seiner Karriere.

Was ist eine Burschenschaft?

Grundsätzlich sind Burschenschaften Studentenverbindungen. Vor allem in Österreich sind pennale Burschenschaften die Vorläufer der akademischen Studentenverbindungen. Sie rekrutieren ihre Mitglieder vor allem aus Mittelschulen. Kritiker werfen ihnen einen starken Bezug zum deutschnationalen Lager vor.



In der Schweiz gebe es seines Wissens keine rechtsradikalen Studentenverbindungen, sagt Militärhistoriker Roland Beck zu SRF: «Ein Nationalismus dieser Art ist bei uns nie denkbar.»



Jetzt fällt der Überflieger tief: Landbauer hat am Donnerstag seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern bekanntgegeben. Er wolle das neu gewonnene Regierungsmandat nicht annehmen, lege sein Amt als Stadtrat in Wiener Neustadt nieder und seine Mitgliedschaft bei der FPÖ auf Eis. Landbauer beklagte eine «Medienhatz» gegen ihn.

Parteikollege Gottfried Waldhäusl sagte: «Wenn jemand derart vorgeführt wird, ist es natürlich eine gewaltige Belastung, vor allem im Privatleben.» Der 52-Jährige wird Landbauer als Landesrat beerben.

Affäre um judenfeindliche Liedtexte

Vorausgegangen war dem Abgang ein Nazi-Skandal. Im Mittelpunkt: Die pennale Burschenschaft (siehe Box) Germania zu Wiener Neustadt. In deren Liederbuch stehen Zeilen wie: «Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ‹Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.›» Der Text ist eine Anspielung auf die sechs Millionen getöteten Juden im Holocaust.

Udo Landbauer war bis vor kurzem Vize-Chef der Burschenschaft. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte er sein Amt in der Verbindung niedergelegt und ist nur noch Passivmitglied. Von den Texten habe er nichts gewusst. Der Fall solle lückenlos aufgeklärt werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch die Auflösung der Burschenschaft gefordert.

Mit 14 Jahren beigetreten

Den Skandal ins Rollen gebracht hatte die Wochenzeitung «Falter», der ein Exemplar des Liederbuchs zugespielt wurde. Es wurde noch 1997 neu überarbeitet und gedruckt. Landbauer hat über seinen Sprecher ausrichten lassen, er selbst kenne das Buch nur mit herausgerissenen Seiten und geschwärzten Stellen. Er wurde im Jahr 2000 mit 14 Jahren Mitglied der Burschenschaft.

Der Germania-Vorsitzende Philipp Wenninger sagte allerdings, dass es erst einige Jahre nach seinem eigenen Eintritt im Jahr 1997 zu Diskussionen über gewisse Liedtexte gekommen sei. «Können Landbauer diese Diskussionen verborgen geblieben sein?», fragte der «Falter» daraufhin rhetorisch.

Unter anderem sind folgende Textzeilen im Buch zu finden:

• «Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines': ‹Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.›»

• «Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ‹Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.›» (Beide aus dem Trinklied «Es lagen die alten Germanen»)

• «Wir sind deutsche Legionäre, die Bombenflieger der Legion, im Kampf um Freiheit und Ehre, Soldaten der Nation.» (Aus einem Lied über die Legion Condor, die im spanischen Bürgerkrieg auf Befehl Hitlers auf der Seite von Franco kämpfte. Die Einheit flog auch Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung.)

Auch gegen SPÖ-Mann wird ermittelt

Landauers Verbindungen löste Kritik von ganz oben aus. Für Bundespräsident Alexander van der Bellen (Grüne) ist eine «rote Linie» überschritten worden. Und Sebastian Kurz sagte zu einem allfälligen Parteiausschluss des Politikers aus der FPÖ: «Sie können sich vorstellen, dass ich für mich in der ÖVP weiss, wie ich die Entscheidung treffen würde.»

Auch die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen vier Verdächtige aufgenommen. Landauer selbst ist nicht unter ihnen – dafür ein Lokalpolitiker der SPÖ. Er soll das Liederbuch illustriert haben. Seine Partei hat ihn am Dienstag ausgeschlossen.

FPÖ legt bei Regionalwahlen zu

Am Sonntag hatten die Landtagswahlen in Niederösterreich stattgefunden. Die FPÖ mit Spitzenkandidat Landbauer landete mit 14,76 Prozent auf dem dritten Platz. Das war zwar weniger als erwartet, trotzdem konnte die Partei die Zahl ihrer Mandate verdoppeln.

(nk/afp)