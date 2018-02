Nordkorea sagte Pence in letzter Minute ab

Ein Treffen zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und nordkoreanischen Vertretern während der Olympischen Spiele in Südkorea ist nach Angaben des US-Aussenministeriums in letzter Minute von Pyongyang abgesagt worden.

Bei dem Besuch von Pence in Pyeongchang habe sich die Möglichkeit für eine kurze Begegnung mit den Leitern der nordkoreanischen Delegation ergeben, teilte die Sprecherin des US-Aussenministeriums, Heather Nauert, am Dienstag in Washington mit. Pence sei dazu bereit gewesen, aber «in letzter Minute» hätten Vertreter Nordkoreas beschlossen, das Treffen nicht stattfinden zu lassen.

Pence sei in Südkorea gewesen, um die Entschlossenheit der USA als Verbündeter Seouls zu zeigen und die US-Athleten zu unterstützen, erklärte die Ministeriumssprecherin. Der Vize-Präsident sei bereit gewesen, die Möglichkeit zu einem Treffen mit Vertretern aus Pyongyang zu nutzen, «um die Notwendigkeit zu untermauern, dass Nordkorea seine illegalen Raketen- und Atomprogramme aufgeben muss».

«Mörderisches Regime»

Pyongyang habe das Treffen abgesagt, nachdem Pence dem «mörderischen Regime» Missbrauch vorgeworfen habe.

Pence hatte in Pyeongchang an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele teilgenommen, ebenso wie die nordkoreanische Delegation.

In den vergangenen Monaten hatte sich der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm verschärft. Die Führung in Pyongyang verstiess mit Raketen- und Atomtests wiederholt gegen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. Der UNO-Sicherheitsrat verschärfte in mehreren Runden die Strafmassnahmen gegen das abgeschottete Land.

